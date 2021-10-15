В эти выходные – финал русского дрифта. Чемпионом может стать ирландец

В ближайший уик-энд трасса в Сочи примет последний в этом сезоне этап RDS – Российской дрифт-серии. И можно с уверенностью сказать, что увлекательных сюжетных поворотов и ярких эмоций по ходу этих соревнований будет не меньше, чем во время недавнего Гран При России.

Ведь на берегах Черного моря будет решаться судьба титула – и впервые лучшим может стать пилот из дальнего зарубежья (представители ближнего зарубежья успеха уже добивались – в прошлом году турнир выиграл украинец Алексей Головня). Появление на российских трассах новой группы сильных легионеров – одно из главных событий сезона. Прокомментировать события в котором мы попросили Никиту Шикова, постоянного участника и двукратного вице-чемпиона RDS. В этом году москвич выступает за команду Carville Racing, которая в течение всего сезона помогала нам с подготовкой материалов о езде боком (найти их все можно на специальной странице).

Ирландцы смогут то, чего не смогли японцы?

Иностранцы среди призеров RDS – мягко говоря, не редкость. За последние три года в числе призеров наряду с россиянами и упомянутым Головней побывали два японца и гражданин Гонконга. Поэтому ни присутствие среди лидеров этого сезона сразу двух ирландцев, ни тот факт, что один из них лидирует в общем зачете накануне последнего этапа, не является сенсацией. Но если Джек Шенахан останется на первой строчке и после гонки в Сочи – это станет заметным событием.

«Россияне в дрифте уже давно выступают на одном уровне с иностранцами, – рассказывает Шиков. – И изначально было понятно, что даже для Джеймса Дина, который сейчас считается чуть ли не лучшим дрифтером в мире, выступления в России не станут легкой прогулкой [сейчас Дин занимает в общем зачете 4-е место]. Поэтому не могу сказать, что нам было чему учиться у ирландцев в плане навыков или подготовки машин.

Джек Шенахан (№ 59) в заезде против пилота Carville Racing Антона Клямко

Но все же есть один аспект, в котором Джек и Дин выглядят заметно сильнее россиян. Это стабильность езды – и хладнокровие, которую эту стабильность обеспечивает. К примеру, среди наших парней мастером стабильности считается Георгий Чивчян – но даже у него отличные заезды порой чередуются с провальными. У ирландцев же как-то получается ехать чуть ли не под копирку – и в квалификации, и в парных заездах…»

Cупер-Supra пока не победила – но уже готова всех рвать

Никита Шиков сам стал автором одной из главных новостей сезона, когда вывел на старт первой гонки сезона свой новый автомобиль – Toyota Supra последнего поколения, которая вместе с богатым набором доработок получила имя Гроза. Постоянные зрители RDS (которых у российского чемпионата не один десяток тысяч) ждали гоночного дебюта этой машины с большим нетерпением. Во-первых, об уровне технологической продвинутости этого аппарата уже ходили легенды – начиная с мотором мощностью выше 1 000 л.с. и заканчивая кузовными панелями из карбон-кевлара. Во-вторых, Гроза должна была появиться в RDS еще в прошлом году – но не смогла этого сделать из-за сложностей, возникших из-за глобальной пандемии.

Но почти в течение всего сезона результаты Supra, мягко говоря, не соответствовали ее яркой и боевой внешности. Даже до четвертьфинала Шиков добрался один-единственный раз – а на остальных этапах его результаты были еще хуже.

«На первых этапах у нас то и дело возникали сложности с мотором, – вспоминает Шиков. – В силу все тех же пандемийных сложностей мы решили выполнить часть работ с двигателем на Украине, у нового подрядчика. И эти работы были выполнены, скажем так, неидеально. В результате выйти на нужный уровень надежности у нас получилось только к 3-му этапу, проходившему в Санкт-Петербурге – именно там я и прошел в Топ-8.

После этого у меня просто никак не получалось поймать правильную волну. На тренировках все, как правило, идет просто отлично – а на соревнованиях случаются неприятные ошибки. Но в целом я постепенно подбираюсь к тому уровню уверенности, который позволит выстрелить в следующем сезоне».

Впрочем, ждать 2022 года не пришлось: осенью Шиков стал участником чемпионата Восточной Европы в Минске – и стал бронзовым призером соревнований, а также лучшим из всех заявившихся на гонку россиян.

Дрифтеры стали участвовать в разработке запчастей

Когда в списке участников RDS появилась команда Carville Racing, а на автомобилях и униформе известных в России дрифтеров появились логотипы спонсоров команды – брендов STARTVOLT (под ним выпускаются узлы и детали автомобильных электросистем) и Airline (широкий спектр автомобильных аксессуаров), – многим могло показаться, что речь идет исключительно о рекламе. Российская дрифт-серия – весьма популярный турнир, и его для продвижения своих товаров используют самые разные бренды. Но петербургская команда не ограничилась демонстрацией спонсорской символики.

«Дрифтеры активно используют уже снятые с производства моторы – к примеру, под капотом моей машины стоит двигатель 2JZ, – рассказывает Шиков. – И кое-какие узлы для таких моторов уже не слишком просто найти. Точнее, найти можно – но цены постепенно выходят за разумные пределы.

И мы со STARTVOLT достаточно быстро пришли к мысли о запуске в производство отдельных узлов для 2JZ. Разработанный в этом году стартер стоит на моей машине постоянно – плюс несколько соперников прямо на гонках купили у нас эти узлы, когда у них сдохли стандартные стартеры. Во время тренировочных заездов мы несколько раз испытывали генератор для 2JZ – и не вижу, что помешало бы нам в будущем использовать его на соревнованиях.

Плюс на одной из гонок к нам приехали специалисты Luzar – еще одного бренда Carville, который занимается системами охлаждения. Поставили на мою машину столько датчиков, сколько я никогда на еще на ней не видел – и оценивали, как распределяются потоки воздуха и как меняются температуры в зависимости от скорости и направления движения. Не исключено, что со временем на рынке появятся радиаторы и вентиляторы Luzar, созданные с учетом требований дрифта. Да и для совершенствования деталей для серийных машин эту информацию наверняка можно использовать».

Новички еще могут предподносить сюрпризы

В последние годы русский дрифт стремительно профессионализировался. Пусть одним участием в соревнованиях на жизнь не заработать, но если совмещать это с тренерской работой, участием в постройке боевых машин, работой судьей в менее престижных чемпионатах – то вполне можно. В целом это позитивная тенденция, но в то же самое время становится все труднее прийти-увидеть-победить. На руку лидерам RDS играет не только опыт – ведущие пилоты могут позволить себе большое количество выступлений и тренировок, и новичкам дорасти до их уровня уже не слишком просто.

Казалось бы, при таких раскладах из трех пилотов Carville Racing успешнее должны выступать опытные – Шиков и рижанин Криcтапс Блушс, которые начали ездить боком больше десяти лет назад. Однако на 2-х из 6-ти уже состоявшихся этапов сезона лучшим из гонщиков петербургского коллектива стал Антон Клямко, который проводит в высшей лиге российского дрифта первый сезон.

«Причем результаты Антона могли бы быть еще лучше, – рассказывает Шиков. – Но с его машиной тоже не все было в порядке в начала сезона: Антон достаточно много мучался с работой системы смазки мотора. И когда эти проблемы были побеждены, Антон сразу начал заявлять о себе. Он молод, амбициозен, у него какого-то огромного бэкграунда и связанных с этим ожиданий, прессинга – он чувствует себя все увереннее и двигается по восходящей».

Куда приведет Антона эта восходящая – покажет в том числе ближайший гоночный уик-энд в Сочи. Следить за ним можно с помощью прямых трансляций на платном видеосервисе RDS (часть контента доступна на Youtube-канале турнира) или новостей на Motorsport.com.