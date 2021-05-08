В минувшие выходные на трассе Moscow Raceway стартовал новый сезон российского дрифта – свой первый этап провела Российская дрифт-серия, в настоящий момент являющаяся одним из наиболее престижных дрифт-турниров в мире.

В этом году к числу участников турнира присоединилась петербургская команда Carville Racing, известная своими выступлениями на российском кольце. Причем в ее состав сразу же вошли настоящие звезды езды боком: логотипы StartVolt (под этой маркой выпускаются узлы и детали для автомобильных электросистем – к примеру, катушки зажигания, стартеры и генераторы) появились на автомобилях вице-чемпионов RDS Никиты Шикова и Кристапса Блушса. Насколько ярко смотрятся машины Никиты и Кристапаса (а также третьего пилота команды Антона Клямко) в новых расцветках и насколько увлекательно проходили соревнования на Moscow Raceway – можно оценить с помощью фотогалереи от Carville Racing.

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Toyota Supra Никиты Шикова, многократного вице-чемпиона RDS 1 / 20 Фотограф: Carville Racing Никита Шиков 2 / 20 Фотограф: Carville Racing Кристапс Блушс на квалификационных заездах 3 / 20 Фотограф: Carville Racing Антон Клямко на квалификационных заездах 4 / 20 Фотограф: Carville Racing Сувениры Carville Racing с изображением машины Никиты Шикова 5 / 20 Фотограф: Carville Racing Никита Шиков на квалификационных заездах 6 / 20 Фотограф: Carville Racing Шлем Никиты Шикова 7 / 20 Фотограф: Carville Racing Антон Клямко на квалификационных заездах 8 / 20 Фотограф: Carville Racing Кристапс Блушс 9 / 20 Фотограф: Carville Racing Кристапс Блушс на квалификационных заездах 10 / 20 Фотограф: Carville Racing Кристапс Блушс и Антон Клямко 11 / 20 Фотограф: Carville Racing Антон Клямко на квалификационных заездах 12 / 20 Фотограф: Carville Racing Никита Шиков 13 / 20 Фотограф: Carville Racing Кристапс Блушс в парных заездах 14 / 20 Фотограф: Carville Racing Никита Шиков 15 / 20 Фотограф: Carville Racing Кристапс Блушс в парных заездах 16 / 20 Фотограф: Carville Racing Никита Шиков 17 / 20 Фотограф: Carville Racing Кристапс Блушс в парных заездах 18 / 20 Фотограф: Carville Racing Сувениры команды Carville Racing 19 / 20 Фотограф: Carville Racing Антон Клямко 20 / 20 Фотограф: Carville Racing

Одних фотографий мало? Тогда смотрите 20-минутный ролик с московской гонки. Причем там будут не только заносы и дым из-под колес – менеджер Carville Racing Степан Земцев расскажет как о событиях первого этапа, так и о том, как в целом устроены соревнования по дрифту. Кстати, если вы подсядете (или уже подсели) на дрифт – напомним, что следующий этап RDS пройдет в Нижнем Новгороде уже 22-23 мая. А в разделе «Мир дрифта со StartVolt» на Motorsport.com в течение всего сезона будут появляться не только новости с гоночных трасс, но и увлекательные материалы о самых интересных аспектах российского дрифта.