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RDS / Moscow Raceway Самое интересное

Старт нового сезона русского дрифта в 25-ти фотографиях и одном видео

Первый майский уик-энд стал праздником для фанатов езды боком: в Подмосковье стартовал любимый российскими болельщиками турнир RDS

Старт нового сезона русского дрифта в 25-ти фотографиях и одном видео

В минувшие выходные на трассе Moscow Raceway стартовал новый сезон российского дрифта – свой первый этап провела Российская дрифт-серия, в настоящий момент являющаяся одним из наиболее престижных дрифт-турниров в мире.

И вот почему:

В этом году к числу участников турнира присоединилась петербургская команда Carville Racing, известная своими выступлениями на российском кольце. Причем в ее состав сразу же вошли настоящие звезды езды боком: логотипы StartVolt (под этой маркой выпускаются узлы и детали для автомобильных электросистем – к примеру, катушки зажигания, стартеры и генераторы) появились на автомобилях вице-чемпионов RDS Никиты Шикова и Кристапса Блушса.  Насколько ярко смотрятся машины Никиты и Кристапаса (а также третьего пилота команды Антона Клямко) в новых расцветках и насколько увлекательно проходили соревнования на Moscow Raceway – можно оценить с помощью фотогалереи от Carville Racing.

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Toyota Supra Никиты Шикова, многократного вице-чемпиона RDS
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Фотограф: Carville Racing

Никита Шиков

Никита Шиков
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Фотограф: Carville Racing

Кристапс Блушс на квалификационных заездах

Кристапс Блушс на квалификационных заездах
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Фотограф: Carville Racing

Антон Клямко на квалификационных заездах

Антон Клямко на квалификационных заездах
4/20

Фотограф: Carville Racing

Сувениры Carville Racing с изображением машины Никиты Шикова

Сувениры Carville Racing с изображением машины Никиты Шикова
5/20

Фотограф: Carville Racing

Никита Шиков на квалификационных заездах

Никита Шиков на квалификационных заездах
6/20

Фотограф: Carville Racing

Шлем Никиты Шикова

Шлем Никиты Шикова
7/20

Фотограф: Carville Racing

Антон Клямко на квалификационных заездах

Антон Клямко на квалификационных заездах
8/20

Фотограф: Carville Racing

Кристапс Блушс

Кристапс Блушс
9/20

Фотограф: Carville Racing

Кристапс Блушс на квалификационных заездах

Кристапс Блушс на квалификационных заездах
10/20

Фотограф: Carville Racing

Кристапс Блушс и Антон Клямко

Кристапс Блушс и Антон Клямко
11/20

Фотограф: Carville Racing

Антон Клямко на квалификационных заездах

Антон Клямко на квалификационных заездах
12/20

Фотограф: Carville Racing

Никита Шиков

Никита Шиков
13/20

Фотограф: Carville Racing

Кристапс Блушс в парных заездах

Кристапс Блушс в парных заездах
14/20

Фотограф: Carville Racing

Никита Шиков

Никита Шиков
15/20

Фотограф: Carville Racing

Кристапс Блушс в парных заездах

Кристапс Блушс в парных заездах
16/20

Фотограф: Carville Racing

Никита Шиков

Никита Шиков
17/20

Фотограф: Carville Racing

Кристапс Блушс в парных заездах

Кристапс Блушс в парных заездах
18/20

Фотограф: Carville Racing

Сувениры команды Carville Racing

Сувениры команды Carville Racing
19/20

Фотограф: Carville Racing

Антон Клямко

Антон Клямко
20/20

Фотограф: Carville Racing

Одних фотографий мало? Тогда смотрите 20-минутный ролик с московской гонки. Причем там будут не только заносы и дым из-под колес – менеджер Carville Racing Степан Земцев расскажет как о событиях первого этапа, так и о том, как в целом устроены соревнования по дрифту. Кстати, если вы подсядете (или уже подсели) на дрифт – напомним, что следующий этап RDS пройдет в Нижнем Новгороде уже 22-23 мая. А в разделе «Мир дрифта со StartVolt» на Motorsport.com в течение всего сезона будут появляться не только новости с гоночных трасс, но и увлекательные материалы о самых интересных аспектах российского дрифта.

 
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Не следите за российским дрифтом? Вот 4 доказательства, что вы много теряете

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Не следите за российским дрифтом? Вот 4 доказательства, что вы много теряете
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Об этой статье

Серия RDS
Этап Moscow Raceway
Команды Мир дрифта со StartVolt

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