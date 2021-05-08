Старт нового сезона русского дрифта в 25-ти фотографиях и одном видео
Первый майский уик-энд стал праздником для фанатов езды боком: в Подмосковье стартовал любимый российскими болельщиками турнир RDS
В минувшие выходные на трассе Moscow Raceway стартовал новый сезон российского дрифта – свой первый этап провела Российская дрифт-серия, в настоящий момент являющаяся одним из наиболее престижных дрифт-турниров в мире.
И вот почему:
В этом году к числу участников турнира присоединилась петербургская команда Carville Racing, известная своими выступлениями на российском кольце. Причем в ее состав сразу же вошли настоящие звезды езды боком: логотипы StartVolt (под этой маркой выпускаются узлы и детали для автомобильных электросистем – к примеру, катушки зажигания, стартеры и генераторы) появились на автомобилях вице-чемпионов RDS Никиты Шикова и Кристапса Блушса. Насколько ярко смотрятся машины Никиты и Кристапаса (а также третьего пилота команды Антона Клямко) в новых расцветках и насколько увлекательно проходили соревнования на Moscow Raceway – можно оценить с помощью фотогалереи от Carville Racing.
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Toyota Supra Никиты Шикова, многократного вице-чемпиона RDS
Фотограф: Carville Racing
Никита Шиков
Фотограф: Carville Racing
Кристапс Блушс на квалификационных заездах
Фотограф: Carville Racing
Антон Клямко на квалификационных заездах
Фотограф: Carville Racing
Сувениры Carville Racing с изображением машины Никиты Шикова
Фотограф: Carville Racing
Никита Шиков на квалификационных заездах
Фотограф: Carville Racing
Шлем Никиты Шикова
Фотограф: Carville Racing
Антон Клямко на квалификационных заездах
Фотограф: Carville Racing
Кристапс Блушс
Фотограф: Carville Racing
Кристапс Блушс на квалификационных заездах
Фотограф: Carville Racing
Кристапс Блушс и Антон Клямко
Фотограф: Carville Racing
Антон Клямко на квалификационных заездах
Фотограф: Carville Racing
Никита Шиков
Фотограф: Carville Racing
Кристапс Блушс в парных заездах
Фотограф: Carville Racing
Никита Шиков
Фотограф: Carville Racing
Кристапс Блушс в парных заездах
Фотограф: Carville Racing
Никита Шиков
Фотограф: Carville Racing
Кристапс Блушс в парных заездах
Фотограф: Carville Racing
Сувениры команды Carville Racing
Фотограф: Carville Racing
Антон Клямко
Фотограф: Carville Racing
Одних фотографий мало? Тогда смотрите 20-минутный ролик с московской гонки. Причем там будут не только заносы и дым из-под колес – менеджер Carville Racing Степан Земцев расскажет как о событиях первого этапа, так и о том, как в целом устроены соревнования по дрифту. Кстати, если вы подсядете (или уже подсели) на дрифт – напомним, что следующий этап RDS пройдет в Нижнем Новгороде уже 22-23 мая. А в разделе «Мир дрифта со StartVolt» на Motorsport.com в течение всего сезона будут появляться не только новости с гоночных трасс, но и увлекательные материалы о самых интересных аспектах российского дрифта.
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