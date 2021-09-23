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RDS Новость

Русский дрифт: победа Гочи и новый успех дебютанта Carville

Пилот, который проводит на высшем уровне первый сезон, вторую гонку подряд провел лучше именитых товарищей по команде

Русский дрифт: победа Гочи и новый успех дебютанта Carville

Низкие температуры воздуха и асфальта стали главными темами по ходу предпоследнего этапа Российской дрифт-серии, прошедшего в минувшие выходные на автодроме ADM Raceway в подмосковном Мячкове. Резкое похолодание накануне начала гоночного уик-энда серьезно усложнило задачу гонщикам, ведь для быстрой езды в заносе необходимо, как это ни странно, хорошее сцепление шин с покрытием. Об этом мы недавно детально писали в материале, подготовленном с помощью одного из участников RDS – петербургской команды Carville Racing.

Напомним, главной интригой нынешнего сезона является противоборство лучших российских дрифтеров и двух ирландских легионеров. В Подмосковье два лагеря, можно сказать, разошлись миром. Победу в гонке одержал лучший дрифтер России – Георгий Чивчян (трехкратный чемпион RDS и двукратный победитель Межконтинентального кубка), которого вторая победа за сезон вывела на третье место общего зачета. С другой стороны, первую строчку турнирной таблицы теперь занимает британец Джек Шенахан.

 

Коллектив Carville Racing, выступающий поддержке брендов STARTVOLT (под ним выпускаются узлы и детали автомобильных электросистем) и Airline (широкий спектр автомобильных аксессуаров), тем временем начинает привыкать, что дебютант сезона Антон Клямко вполне способен выступать на одном уровне с гораздо более опытными, успешными и популярными товарищами по команде – Никитой Шиковым и Кристапсом Блушсем. На мячковском этапе петербуржец во второй раз подряд проявил себя лучше москвича и рижанина. Антон дошел до четвертьфинала, победив по пути сенсацию нынешнего сезона – латвийского пилота Николаса Бертанса, который в этом году одержал победу на этапе Российской дрифт-серии с первой попытки. И остановить Клямко смог только новый лидер общего зачета.

При этом нельзя сказать, что этап складывался для представителя Carville Racing безоблачно. В первой квалификационной попытке пилот выехал одним из задних колес с асфальта – и автомобиль закрутило, что принесло гонщику ноль очков. Ошибка во второй попытке оставила бы Антона за пределами финальных заездов – но пилот, выражаясь словами комментаторов, «одержал победу над собственной нервной системой» и обеспечил себе «проходные» баллы.

Шиков и Блушс тоже попали в финальную сетку – однако оба выбыли из борьбы в первом раунде парных заездов. Москвич уступил все тому же Шенахану – сломавшийся во время заезда амортизатор привел к зрелищному вылету с трассы.

 

Рижанин же в борьбе со своим соперником допустил несколько обидных ошибок, не оставивших Блушсу шансов на прохождение в следующий круг. Впрочем, в общем зачете именно Кристапс по-прежнему является лучшим из трех пилотов Carville Racing – он занимает 12-е место.

Окончательно расстановка пилотов в турнирной таблице определится 16 и 17 октября по ходу финального этапа Российской дрифт-серии, который пройдет на трассе в Сочи. В ожидании гонки можно почитать собранные на специальной странице материалы, подготовленные нами в сотрудничестве с Carville Racing – о ставшем легендной дрифта победителе «Ле-Мана», о тонкостях устройства дрифт-кара и о том, почему мастерам езды боком нужно не меньше навыков, чем звездам Ф1 и WRC...

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