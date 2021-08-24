Русский дрифт: два ирландца в погоне за пилотом из Красноярска

Ирландец Джеймс Дин, пилотирующий автомобиль Nissan Sylvia, выиграл 5-й этап Российской дрифт-серии, прошедший в минувшие выходные в Красноярске. После этого пилот вышел на второе место в общем зачете, которое делит со своим соотечественникам Джеком Шанаханом – два зарубежных пилота являются ближайшими преследователями лидирующего в серии Аркадия Цареградцева.

Среди пилотов, которых Дин победил по пути к триумфу, был и один из гонщиков команды Carville Racing, которая в этом сезоне помогает Motorsport.com готовить материалы о русском дрифте. В первом же раунде парных заездов ирландец проявил себя лучше, чем Харис Скупелис из Латвии. Впрочем, к результатам очередного «легионера» стоит отнестись снисходительно: Скупелис был заявлен на соревнования в последний момент – Кристапс Блушс, основной пилот BMW 3 серии по имени Еврофайтер, незадолго до этапа в Красноярске почувствовал симптомы простуды и принял решение не подвергать риску здоровье своих сокомандников, соперников и посетителей паддока.

Никита Шиков Фото: Carville Racing

В этом же раунде выбыл из соревнований и самый популярный пилот Carville Racing – Никита Шиков. Москвич не смог удержать под контролем свою уже ставшую легендарной Toyota Supra по имени Гроза, чуть не столкнулся с оппонентом и побывал за пределами трассы. Теперь столичный гонщик рассчитывает реабилитироваться на втором домашнем этапе сезона – 18 и 19 сентября предпоследняя гонка сезона состоится на автодроме ADM Raceway в Мячкове.

В результате единственным из трех пилотов команды, которая выступает в RDS при поддержке брендов STARTVOLT (под ним выпускаются узлы и детали автомобильных электросистем) и Airline (широкий спектр автомобильных аксессуаров), в финальную часть соревнований прошел Антон Клямко. Этот гонщик занялся спортивной ездой в заносе заметно позже своих сокомандников – и поэтому внимания ему публика уделяет гораздо меньше, чем более успешным и популярным Блушсу и Шикову. Но в сложившейся в Красноярске ситуации Антон оказался на высоте и показал свой лучший результат в сезоне.

Антон Клямко Фото: Carville Racing

Клямко впервые пробился во второй раунд парных заездов (т.н. топ-16) – правда, там он сошелся с самим Цареградцевым. Пилот Carville Racing смог навязать лидеру чемпионата борьбу – однако опыт соперника взял свое. Цареградцев стал победителем раунда – а позже дошел до финала и по итогам гонки уступил только Дину.