Русский дрифт: 16-летний дебютант из Прибалтики выиграл первую же гонку

Прошедший в минувшие выходные этап Российской дрифт-серии состоялся на трассе «Атрон» в Рязани – и запомнился, что называется, и процессом, и результатом. Процесс (ход заездов) включал в себя многочисленные ошибки – вплоть до контактов с уже ставшей знаменитой (и даже получившей прозвище «магнитная») бетонной стенкой. А при описании результатов уик-энда часто приходилось использовать слово впервые.

К примеру, впервые в тройке лучших оказался пилот питерской команды Carville Racing, которая в этом сезоне помогает нам в подготовке статей о русском дрифте. Конечно, для Кристапса Блушса, на счету которого есть и вице-чемпионство RDS, и даже победа на этапе знаменитого американского чемпионата Formula D, это далеко не первый успех. Однако в составе нового для себя коллектива пилот из Латвии на подиум еще не поднимался.

Кстати, по пути к подиуму Блушс последовательно обыграл двух весьма серьезных конкурентов. Первой «жертвой» стал ирландец Джеймс Дин, совсем недавно выигравший Межконтинентальный кубок по дрифту – самое престижное на сегодня соревнование по езде боком. А в следующем раунде пилот Carville Racing выбил из борьбы Алексея Головню – действующего чемпиона российской серии, который вдобавок в прошлом сезоне был товарищем Кристапса по команде.

Блушс стал вторым представителем Латвии на подиуме рязанского этапа, так как победу в итоге одержал Николас Бертанс. Что лишь отчасти стало сенсацией. С одной стороны, спортсмену всего 16 лет и в RDS он выступал впервые. С другой – все на том же Межконтинентальном кубке Николас занял второе место, после чего соперникам сложно было смотреть на Бертанса свысока.

А вот еще одной звезде Carville Racing Никите Шикову переиграть ирландца не удалось. Правда, речь о другом гонщике, Джеке Шанахане, сражение с которым закончилось столкновением – в результате чего москвич прекратил борьбу уже после второго раунда парных заездов. Впрочем, по окончании соревнований Шиков не выглядел особо расстроенным.

«Этап был весьма насыщенным: было немало аварий и серьезных столкновений, – поделился своими впечатлениями от этапа Никита. – На этом фоне большую радость доставляет то, что наши машины в полностью исправном состоянии и с ними все отлично.

Своими заездами я не до конца доволен – но и несильно расстроен. Мой контакт в борьбе с Джеком стал следствием моего весьма агрессивного настроения. При этом и у меня, и у соперника в этот момент были сильно вывернуты колеса, и от удара оторвалась рулевая тяга – но такие повреждения нельзя назвать серьезными. Зато получились эпичные фотки.

На мой взгляд, именно таким дрифт и должен быть – на грани, на пределе. Поэтому в целом все хорошо, тачкой своей доволен – вкатился в нее, и с техникой проблем нет».

Следующий этап Российской дрифт-серии пройдет в Красноярске 21 и 22 августа. И от него команда Carvile Racing, выступающая при поддержке марок STARTVOLT (детали автоэлектрики) и AIRLINE (автомобильные аксессуары), может ждать многого. Ведь на недавнем этапе в Петербурге коллектив показал 3-й результат среди команд RDS, на гонке в Рязани – уже 2-й. Тенденция, что называется, очевидна...