Пилоты, выступающие на автомобилях Toyota Supra, стали главными антигероями второго этапа Российской дрифт-серии, который прошел в Нижнем Новгороде. Ни один из двух пилотов по итогам квалификации не смог попасть в число 32-х участников финальных заездов. Таким образом, зрители во второй раз подряд не увидели в парных схватках Никиту Шикова, одного из наиболее популярных дрифтеров России, выступающего за команду Carville Racing при поддержке брендов STARTVOLT (детали автоэлектрики) и AIRLINE (автомобильные аксессуары). Напомним, к новому сезону москвич подготовил высокотехнологичный автомобиль с мотором 2JZ под капотом и кузовными панелями из карбон-кевлара.

«В квалификации я сразу же пытался поехать на грани – и эту грань чуть перешел, – прокомментировал свое выступление пилот команды Carville Racing. – Это стало неприятным сюрпризом, так как на всех тренировках я ехал очень хорошо, стабильно и достойно. Я прекрасно себя чувствовал – и машина себя прекрасно чувствовала.

Поэтому на квалификацию я выезжал с чувством уверенности – и видимо, в какой-то момент эта уверенность переросла в самоуверенность. Всегда есть вариант первую попытку в квалификации проезжать без лишнего риска – мы называем это сейф-ран, – а рисковать в следующей. Но я решил сразу зайти с козырей. А когда в первой попытке сделать это не получилось, во второй было уже психологически сложно – и я, наоборот, переосторожничал».

Примечательно, что за рулем второй Supra выступает Даиго Сайто, чемпион престижного японского турнира D1 Grand Prix – но и столь титулованный пилот не смог за рулем купе Toyota попасть в число финалистов.

В результате лучшим из пилотов Carville Racing на этапе в Нижнем стал Кристапс Блушс – но и он не продвинулся дальше второго раунда парных заездов (т.н. Топ-16).

«За сравнительно небольшое время трасса и уровень сцепления на ней сильно изменились, – пояснил пилот из Латвии. – Я этого не ждал – и поэтому в первом заезде, где я ехал лидером, меня, что называется, размазало по траектории…

Во втором же заезде после перекладки у едущего впереди соперника случилось не очень понятное мне замедление. Из-за него я оказался в шлейфе дыма, не смог оперативно сориентироваться в происходящем и выехал за пределы трассы. Не лучший уик-энд – но мы продолжаем работать с новой конфигурацией автомобиля и рассчитываем, что с каждым разом результаты будут все лучше и лучше».

Для команды Carville Racing особо важным будет следующий этап серии – он состоится 3 и 4 июля на домашней трассе коллектива под Санкт-Петербургом.