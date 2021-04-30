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RDS Анонс

Не следите за российским дрифтом? Вот 4 доказательства, что вы много теряете

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, Главный редактор

В эти выходные стартует главный российский дрифт-турнир – и вот почему его не стоит игнорировать

Не следите за российским дрифтом? Вот 4 доказательства, что вы много теряете

Дрифт редко становится темой для публикаций Motorsport.com. Но в этом году ситуация изменится – благодаря брендам StartVolt и Airline. Которые не только стали спонсорами дрифт-команды Carville Racing с целью прорекламировать свои товары для автомобилистов, но и помогут читателям Motorsport.com больше узнать об этом ярком виде гонок.

Уже в эти выходные на трассе Moscow Raceway стартует RDS GP – российский дрифт-турнир, за которым следят не только российские болельщики, но и фанаты дрифта за рубежом. И в преддверии старта сезона самое время рассказать, в чем привлекательность дрифта и как он собирает на трибунах российских трасс по 20 тысяч человек.

Дрифт – это мега-зрелищно

Фанаты гонок любят заносы. Спорить с этим бессмысленно. Много ли в соцсетях популярных постов с видео, где Хэмилтон или Ферстаппен проходят поворот как по рельсам? Зато стоит пилоту вытянуть поехавшую было боком машину – как тут же начинают мелькать заголовком об очередном «эпичном сейве».

Ну, а дрифт – это один сплошной занос длиной больше чем полминуты. Причем если у гонщика-кольцевика при попадании в занос цель, по большому счету, одна – как можно быстрее и с наименьшими потерями стабилизировать машину, то дрифтеру надо решать сразу несколько задач. И не распрямиться, и не потерять контроль над машиной, и удержаться на нужной траектории, и избежать контакта с соперником. Все это, мягко говоря, непросто сделать – особенно если пускать машину в занос на скорости под 200 км/ч.

Двукратный чемпион RDS Евгений Ружейников дает дыма на прошлогоднем этапе турнира на трассе «Игора Драйв»

Двукратный чемпион RDS Евгений Ружейников дает дыма на прошлогоднем этапе турнира на трассе «Игора Драйв»

Фото: Evgeniy Safronov

К тому же, если в кольцевых гонках пилоты достаточно быстро могут растянуться по трассе (и потом жаловаться в интервью на «грязный» воздух), то в дрифте соперники почти всегда едут в плотном контакте друг с другом. И в сочетании с ездой под большим углом и клубами дыма из-под колес (ведь его количество тоже оценивается судьями) это делает соревнования по дрифту крайне увлекательными.

Для дрифта строят убойные машины – и не тратят на это, как в Ф1, по 150 млн $

Мотор «флагманской» машины команды Carville Racing – Toyota Supra, на которой будет выступать москвич Никита Шиков – развивает 1013 л.с. То есть больше, чем двигатели внутреннего сгорания на машинах Формулы 1. При этом, если супермоторы для болидов Хэмилтона и Ферстаппена создаются с нуля, то силовой агрегат под капотом дрифт-кара создан вокруг блока серийного тойотовского мотора 2JZ-GTE. Который в самом мощном из стандартных вариантов развивал чуть больше 320 л.с.

Изначально Шиков планировал провести за рулем Supra прошлый сезон, но работа над машиной затянулась. Так что, дебюта этой машины в RDS фанаты ждут с большим нетерпением

Изначально Шиков планировал провести за рулем Supra прошлый сезон, но работа над машиной затянулась. Так что, дебюта этой машины в RDS фанаты ждут с большим нетерпением

Фото: Carville Racing

При этом гоночные подразделения крупных автопроизводителей, которые так любят хвастаться талантами своих инженеров и продвинутостью своих технологий, до постройки машин для езды боком не снисходят. И «раздуванием» мощности мотора или масштабной перестройкой подвески занимаются, по большому счету, команды энтузиастов.

Руководству мерседесовского подразделения HWA они наверняка покажутся стритрейсерами из фильма «Форсаж» – однако в результате машины звезд российского дрифта здорово выглядят и не менее здорово едут (хоть и ломаются почаще болидов Ф1). Да и авторитет этих энтузиастов год от года укрепляется. К примеру, марка StartVolt не собирается ограничиваться ролью спонсора, но и планирует использовать дрифт-кары для испытаний своей продукции – катушек зажигания, стартеров и генераторов. А механики Carville Racing смогут оценить широчайший ассортимент инструментов и аксессуаров марки Airline – от гаечных ключей до автомобильных пылесосов.

Отличный пример разнообразия техники в дрифте: удлиненная «Лада», известная как «Царь-Жига», против спорткара Flanker-F, созданного в Петербурге с нуля специально для выступлений в дрифте

Отличный пример разнообразия техники в дрифте: удлиненная «Лада», известная как «Царь-Жига», против спорткара Flanker-F, созданного в Петербурге с нуля специально для выступлений в дрифте

Фото: Evgeniy Safronov

Российские дрифтеры дают прикурить лучшим пилотам мира

Родина дрифта – Япония. Поэтому турниром номер один в этой дисциплине долгие годы считался проходящий в Стране восходящего солнца чемпионат D1 Grand Prix. А первые российские фанаты езды боком засыпали с мечтой когда-нибудь оказаться на легендарной трассе Эбису (ее построил один из пилотов D1 с изначальным прицелом на дрифт) – и хотя бы поглотать дым, пытаясь удержаться на хвосте за славящимся сверхагрессивным стилем Нобушиге Кумакубо или Кеном Номурой, большим любителем корчить рожи и прозванным за это Манки-меном.

Казалось, что на попадание россиян в элиту мирового дрифта уйдет лет пятьдесят – на практике же понадобилось чуть больше десяти. С 2017 по 2019 год на той самой легендарной трассе Эбису трижды прошел санкционированный FIA Интерконтинентальный кубок по дрифту – и дважды его в борьбе с пилотами из двух десятков стран выигрывал россиянин, Георгий Чивчян из Красноярска.

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И это только полдела. Российским болельщикам, желающим своими глазами увидеть легендарных японских мастеров, теперь совсем не обязательно покупать билеты на самолет до Токио. Людей, при упоминании о которых еще сравнительно недавно фанаты дрифта в восторге закатывали глаза, регулярно можно увидеть на российских трассах. К примеру, в ближайшие выходные в этапе на Moscow Raceway примут участие не только лучшие пилоты нашей страны, но и сразу два экс-чемпиона D1 Grand Prix. Всемирно известные звезды, заявившиеся на этап национального российского турнира – таким пока не может похвастаться ни одна другая автоспортивная дисциплина.

Гонки, когда зарубежные звезды присутствуют в паддоке только в виде портретов, в RDS скорее исключение. Кстати, на счету Чарльза Нга (справа) из Гонконга есть также выступления в кузовном чемпионате мира WTCC

Гонки, когда зарубежные звезды присутствуют в паддоке только в виде портретов, в RDS скорее исключение. Кстати, на счету Чарльза Нга (справа) из Гонконга есть также выступления в кузовном чемпионате мира WTCC

Фото: Evgeniy Safronov

С дрифтерами всегда весело

Устали от однотипных интервью пилотов Формулы 1 – этих постоянных «все в равных условиях», «еще рано судить о раскладе сил», «нам предстоит серьезная работа»? Что ж, тогда российский дрифт – лучший способ проветриться. По умению развлекаться и развлекать других мастера езды боком дадут сто очков вперед представителям любой другой дисциплины. Они никогда не против ввернуть хлесткое словцо, записать пару забавных сториз или примерить на себя какой-нибудь яркий образ.

Так что, на дрифте есть за кого поболеть. Взять хотя бы упомянутого Никиту Шикова. Которого можно сравнить с легендарным Стирлингом Моссом.  Нынешний лидер Carville Racing был среди первых поклонников дрифта в стране, участвует в соревнованиях уже лет пятнадцать,  всегда был среди лидеров и пользуется среди соперников и фанатов огромным уважением. Он всегда в центре внимания – но еще ни разу не становился чемпионом, хотя несколько раз занимал в турнирной таблице вторую строчку. И вопрос «возьмет ли наконец Шиков титул?» – один из главных в российском дрифте. Может, партнерство с маркой StartVolt приведет гонщика к долгожданной победе?

 

Тем более, что боевая машина Никиты в этом году – боевая вдвойне. Отец Шикова – военный летчик, и сам москвич в детстве мечтал летать на истребителе. Вспомнив об этом, перед началом сезона наряду с логотипами спонсоров украсил машину техническими надписями, которые можно увидеть на боевых МиГах и Су.

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Стало интересно? Тогда напомним: в эти выходные лучшие дрифтеры России (включая пилотов команды Carville Racing) и несколько зарубежных звезд вступят в борьбу на первом этапе турнира RDS GP. Следить за соревнованиями можно как с трибун трассы Moscow Raceway, так и дистанционно – с помощью платного видеосервиса RDS TV. Или с помощью материалов Motorsport.com, которые при поддержке брендов StartVolt и Airline будут выходить на нашем сайте в течение всего сезона.

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Серия RDS
Команды Мир дрифта со StartVolt
Автор Кирилл Качнов

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