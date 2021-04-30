Дрифт редко становится темой для публикаций Motorsport.com. Но в этом году ситуация изменится – благодаря брендам StartVolt и Airline. Которые не только стали спонсорами дрифт-команды Carville Racing с целью прорекламировать свои товары для автомобилистов, но и помогут читателям Motorsport.com больше узнать об этом ярком виде гонок.

Уже в эти выходные на трассе Moscow Raceway стартует RDS GP – российский дрифт-турнир, за которым следят не только российские болельщики, но и фанаты дрифта за рубежом. И в преддверии старта сезона самое время рассказать, в чем привлекательность дрифта и как он собирает на трибунах российских трасс по 20 тысяч человек.

Дрифт – это мега-зрелищно

Фанаты гонок любят заносы. Спорить с этим бессмысленно. Много ли в соцсетях популярных постов с видео, где Хэмилтон или Ферстаппен проходят поворот как по рельсам? Зато стоит пилоту вытянуть поехавшую было боком машину – как тут же начинают мелькать заголовком об очередном «эпичном сейве».

Ну, а дрифт – это один сплошной занос длиной больше чем полминуты. Причем если у гонщика-кольцевика при попадании в занос цель, по большому счету, одна – как можно быстрее и с наименьшими потерями стабилизировать машину, то дрифтеру надо решать сразу несколько задач. И не распрямиться, и не потерять контроль над машиной, и удержаться на нужной траектории, и избежать контакта с соперником. Все это, мягко говоря, непросто сделать – особенно если пускать машину в занос на скорости под 200 км/ч.

Двукратный чемпион RDS Евгений Ружейников дает дыма на прошлогоднем этапе турнира на трассе «Игора Драйв» Фото: Evgeniy Safronov

К тому же, если в кольцевых гонках пилоты достаточно быстро могут растянуться по трассе (и потом жаловаться в интервью на «грязный» воздух), то в дрифте соперники почти всегда едут в плотном контакте друг с другом. И в сочетании с ездой под большим углом и клубами дыма из-под колес (ведь его количество тоже оценивается судьями) это делает соревнования по дрифту крайне увлекательными.

Для дрифта строят убойные машины – и не тратят на это, как в Ф1, по 150 млн $

Мотор «флагманской» машины команды Carville Racing – Toyota Supra, на которой будет выступать москвич Никита Шиков – развивает 1013 л.с. То есть больше, чем двигатели внутреннего сгорания на машинах Формулы 1. При этом, если супермоторы для болидов Хэмилтона и Ферстаппена создаются с нуля, то силовой агрегат под капотом дрифт-кара создан вокруг блока серийного тойотовского мотора 2JZ-GTE. Который в самом мощном из стандартных вариантов развивал чуть больше 320 л.с.

Изначально Шиков планировал провести за рулем Supra прошлый сезон, но работа над машиной затянулась. Так что, дебюта этой машины в RDS фанаты ждут с большим нетерпением Фото: Carville Racing

При этом гоночные подразделения крупных автопроизводителей, которые так любят хвастаться талантами своих инженеров и продвинутостью своих технологий, до постройки машин для езды боком не снисходят. И «раздуванием» мощности мотора или масштабной перестройкой подвески занимаются, по большому счету, команды энтузиастов.

Руководству мерседесовского подразделения HWA они наверняка покажутся стритрейсерами из фильма «Форсаж» – однако в результате машины звезд российского дрифта здорово выглядят и не менее здорово едут (хоть и ломаются почаще болидов Ф1). Да и авторитет этих энтузиастов год от года укрепляется. К примеру, марка StartVolt не собирается ограничиваться ролью спонсора, но и планирует использовать дрифт-кары для испытаний своей продукции – катушек зажигания, стартеров и генераторов. А механики Carville Racing смогут оценить широчайший ассортимент инструментов и аксессуаров марки Airline – от гаечных ключей до автомобильных пылесосов.

Отличный пример разнообразия техники в дрифте: удлиненная «Лада», известная как «Царь-Жига», против спорткара Flanker-F, созданного в Петербурге с нуля специально для выступлений в дрифте Фото: Evgeniy Safronov

Российские дрифтеры дают прикурить лучшим пилотам мира

Родина дрифта – Япония. Поэтому турниром номер один в этой дисциплине долгие годы считался проходящий в Стране восходящего солнца чемпионат D1 Grand Prix. А первые российские фанаты езды боком засыпали с мечтой когда-нибудь оказаться на легендарной трассе Эбису (ее построил один из пилотов D1 с изначальным прицелом на дрифт) – и хотя бы поглотать дым, пытаясь удержаться на хвосте за славящимся сверхагрессивным стилем Нобушиге Кумакубо или Кеном Номурой, большим любителем корчить рожи и прозванным за это Манки-меном.

Казалось, что на попадание россиян в элиту мирового дрифта уйдет лет пятьдесят – на практике же понадобилось чуть больше десяти. С 2017 по 2019 год на той самой легендарной трассе Эбису трижды прошел санкционированный FIA Интерконтинентальный кубок по дрифту – и дважды его в борьбе с пилотами из двух десятков стран выигрывал россиянин, Георгий Чивчян из Красноярска.

И это только полдела. Российским болельщикам, желающим своими глазами увидеть легендарных японских мастеров, теперь совсем не обязательно покупать билеты на самолет до Токио. Людей, при упоминании о которых еще сравнительно недавно фанаты дрифта в восторге закатывали глаза, регулярно можно увидеть на российских трассах. К примеру, в ближайшие выходные в этапе на Moscow Raceway примут участие не только лучшие пилоты нашей страны, но и сразу два экс-чемпиона D1 Grand Prix. Всемирно известные звезды, заявившиеся на этап национального российского турнира – таким пока не может похвастаться ни одна другая автоспортивная дисциплина.

Гонки, когда зарубежные звезды присутствуют в паддоке только в виде портретов, в RDS скорее исключение. Кстати, на счету Чарльза Нга (справа) из Гонконга есть также выступления в кузовном чемпионате мира WTCC Фото: Evgeniy Safronov

С дрифтерами всегда весело

Устали от однотипных интервью пилотов Формулы 1 – этих постоянных «все в равных условиях», «еще рано судить о раскладе сил», «нам предстоит серьезная работа»? Что ж, тогда российский дрифт – лучший способ проветриться. По умению развлекаться и развлекать других мастера езды боком дадут сто очков вперед представителям любой другой дисциплины. Они никогда не против ввернуть хлесткое словцо, записать пару забавных сториз или примерить на себя какой-нибудь яркий образ.

Так что, на дрифте есть за кого поболеть. Взять хотя бы упомянутого Никиту Шикова. Которого можно сравнить с легендарным Стирлингом Моссом. Нынешний лидер Carville Racing был среди первых поклонников дрифта в стране, участвует в соревнованиях уже лет пятнадцать, всегда был среди лидеров и пользуется среди соперников и фанатов огромным уважением. Он всегда в центре внимания – но еще ни разу не становился чемпионом, хотя несколько раз занимал в турнирной таблице вторую строчку. И вопрос «возьмет ли наконец Шиков титул?» – один из главных в российском дрифте. Может, партнерство с маркой StartVolt приведет гонщика к долгожданной победе?

Тем более, что боевая машина Никиты в этом году – боевая вдвойне. Отец Шикова – военный летчик, и сам москвич в детстве мечтал летать на истребителе. Вспомнив об этом, перед началом сезона наряду с логотипами спонсоров украсил машину техническими надписями, которые можно увидеть на боевых МиГах и Су.

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Стало интересно? Тогда напомним: в эти выходные лучшие дрифтеры России (включая пилотов команды Carville Racing) и несколько зарубежных звезд вступят в борьбу на первом этапе турнира RDS GP. Следить за соревнованиями можно как с трибун трассы Moscow Raceway, так и дистанционно – с помощью платного видеосервиса RDS TV. Или с помощью материалов Motorsport.com, которые при поддержке брендов StartVolt и Airline будут выходить на нашем сайте в течение всего сезона.

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