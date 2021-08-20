Как с нуля стать звездой дрифта. История пилота команды Carville Racing Drift

Жалобы на низкую популярность автоспорта в России – жанр хорошо знакомый. Мол, интереса в нашей стране хватает только на Формулу 1, а организаторам всех остальных соревнований остается собирать объедки. Но убедиться в ошибочности этого тезиса несложно – достаточно приехать на любой этап Российской дрифт-серии.

На каждый этап приходит больше 10 тысяч зрителей – хотя, к примеру, на финальную гонку в Сочи цены на билеты начинаются с 3 500 рублей. Прямые трансляции заездов можно смотреть только за деньги на собственной видеоплатформе RDS – и болельщиков это не отпугивает.

А лишнее доказательство того, что все эти успехи не выдуманы – все больше брендов видят в чемпионате эффективную рекламную площадку. К примеру, для компании Carville, которая в этом году помогает нам готовить материалы о русском дрифте, создание собственной команды в RDS – вовсе не благотворительность и не социальная нагрузка, а один из способов сделать более известными свои бренды STARTVOLT (под ним выпускаются узлы и детали автомобильных электросистем) и Airline (широкий спектр автомобильных аксессуаров). К тому же, параллельно STARTVOLT разрабатывает усиленные запчасти, опираясь на опыт инженеров команды.

Где есть тысячи болельщиков – не обойтись без своих героев. И среди российских дрифтеров уже есть немало пилотов, которых можно назвать самыми настоящими спортивными звездами. Причем звездами, появившимися буквально из ниоткуда.

Все мы помним историю 10-летнего картингиста Льюиса Хэмилтона, который как-то набрался смелости и представился боссу McLaren Рону Деннису – после чего чуть ли не весь путь до Формулы 1 прошел при поддержке британской команды. А теперь представьте, что не существовало бы ни McLaren, ни премии Autosport Awards (на вручении наград которой состоялось историческое знакомство), ни соревнований по картингу на территории Великобритании. А владельцы картов собирались бы на парковках и гонялись бы вокруг столбов. Смог бы Хэмилтон при таких исходных данных стать звездой спорта?

Между тем, с дрифтом в России лет пятнадцать назад дело примерно так и обстояло: не было по сути ничего – разве что DVD с записями гонок легендарного японского чемпионата D1 Grand Prix. Как же энтузиасты езды в заносе, начав с нуля, обросли армиями болельщиков и небедными спонсорами? Один из тех, кто может рассказать об этом – Никита Шиков, лидер команды Carville Racing и двукратный вице-чемпион Российской дрифт-серии.

Фото: Carville Racing

«Когда я узнал о дрифте, мне было слегка за двадцать, – вспоминает москвич. – Я работал самым обычным менеджером по продажам в дилерском центре, продавал машины и уговаривал клиентов взять как можно больше дополнительного оборудования (кстати, этот опыт потом помог в общении со спонсорами). Да и семья моя не могла себе позволить взять и купить сыну машину, чтобы он крутил пончики в свое удовольствие.

Поэтому ради своего первого дрифт-кара я влез в долги – и, когда я вычитал из очередной зарплаты деньги для уплаты очередной порции долга, еле-еле оставалось на жизнь. А начинал дрифтить я на никому уже не нужных шинах, которые выбрасывали шиномонтажники. Чуть ли не каждый день после работы я объезжал пять-шесть шиномонтажей – и в среднем добывал три покрышки за вечер. Само собой, такие шины уже были основательно изношены – и поэтому десяти штук мне хватало в среднем на полчаса тренировок.

Когда же в Москве прошли первые соревнования по дрифту, моя машина еще не приехала. Поэтому я записался в маршалы – вместо езды пришлось таскать туда-сюда какие-то заборы и старые покрышки для отбойников, но определенный кайф я получал даже от этого».

Фото: Carville Racing

Впрочем, у того, что русский дрифт едва делал первые шаги, были и определенные преимущества. К примеру, о нынешних дрифт-монстрах с тысячесильными моторами первые фанаты езды боком даже не мечтали. Чтобы добиться первых успехов, не требовался огромный объем доработок. И свой первый многоэтапный турнир будущий лидер Carville Racing проехал на автомобиле, где единственными нестандартными деталями были пружины подвески.

«Но долго на стоковой машине ездить не получалось, – продолжает Никита. – Так что, когда долг за саму машину был выплачен, появились новые долги – за детали, которые приходилось для этой машины покупать, или за обслуживание автомобиля на гонках. К счастью, мне повезло найти компанию, которая быстро стала больше чем подрядчиком. Это был сервис Toysport, специализировавшийся на автомобилях Toyota, вокруг которого начала выстраиваться дрифт-команда. Начинал я как клиент – а спустя год мне предложили бесплатную техническую поддержку в обмен на продолжение выступлений за команду».

Такое предложение было более чем логичным – ведь первый сезон сотрудничества принес Шикову вице-чемпионское звание. Но спортивный аргумент наверняка был далеко не единственным. С самого начала Никита запоминался не только своими выступлениями, но и своим ярким и эмоциональным поведением в паддоке.

Фото: Carville Racing

Дрифтеры вообще мало похоже на пилотов Формулы 1, которые годами по несколько раз за выходные повторяют журналистам одни и те же стандартные фразы. Но даже на фоне своих нескучных соперников Шиков заметно выделялся. На одном этапе он мог появиться на параде пилотов чуть ли не во фраке, а на другом – вылезти из багажника в костюме персонажа фильма «Пила» и начать рубить своего напарника бутафорской катаной… Неудивительно, что чуть позже, когда на один из этапов приехала съемочная группа программы «Вечерний Ургант» во главе с Аллой Михеевой, именно Шиков перехватил у корреспондентки и сам засыпал ее градом вопросов, используя вместо микрофона дорожный конус.

«Вообще я достаточно быстро понял, что если ты хочешь стать профессионалом, то собственно спортивные успехи – только полдела, – вспоминает Никита. – Что надо себя прокачивать в информационном плане. Поэтому почти сразу же начал очень активно вести свои аккаунты в соцсетях, снимать и выкладывать ролики, набирать подписчиков – а ведь в те годы далеко не всем это казалось стоящим делом. И, к примеру, когда в российский дрифт пришла марка Bridgestone и выбирала, какую команду поддержать – они сделали выбор в нашу пользу именно благодаря тому, что мы активно и ярко подавали себя».

Позже пилот привлек внимание Red Bull, а чуть позже началось его продолжающееся до сих пор сотрудничества с маркой Toyota. Несколько сезонов москвич выступал на автомобиле Toyota GT-86, а в этом сезоне в цветах STARTVOLT вывел на старт Toyota Supra с тысячесильным мотором и карбон-кевларовыми кузовными панелями.

И хотя этот полукосмический аппарат еще ни разу не привез гонщика на подиум и в общем зачете Шиков занимает скромное 17-е место, за заездами с участием машины по имени Гроза зрители следят с особым интересом. Во-первых, не хотят пропустить момента, когда Supra превратится в «самовоз» и начнет громить всех направо и налево. А во-вторых, харизма Шикова слишком сильна, чтобы во время заезда с его участием захотелось отбежать за кофе или в туалет.

Фото: Carville Racing

Примечательно, что, даже имея опыт работы со всемирно известными марками, Никита считает начало сотрудничества с командой Carville Racing знаковым этапом своей карьеры.

«В свое время было очень круто по наводке российского офиса Toyota связаться с гоночным отделением японской марки и получить консультацию опытных зарубежных инженеров, – поясняет Шиков. – А при работе с Carville мы сами становимся своего рода экспертами. К примеру, испытываем на своих автомобилях продукцию, которую создают наши партнеры – продукцию марок STARTVOLT, LUZAR, TRIALLI, Во время езды в боевом темпе нагрузки на целый ряд узлов радикально выше, чем при обычной эксплуатации – и если такой узел выдержал проверку моей машиной, обычный автолюбитель может быть в нем уверен на все сто.

Вдобавок бренд STARTVOLT после начала сотрудничества с нами занялся производством стартеров и генераторов для уже снятых с производства японских моторов, которые крайне популярны среди дрифтеров. С этими узлами в последнее время начались серьезные проблемы: полноценно пригодные к использованию экземпляры найти можно, но только за космические деньги. Так что, появление STARTVOLT в дрифте – хорошая новость не только для меня, но и для некоторых моих соперников».

Трудно сомневаться, что среди юных фанатов дрифта есть не один десяток и даже не одна сотня парней, которые хотели бы «быть как Шиков». И карьере Никиты действительно можно позавидовать – но есть и свои нюансы.

«К примеру, с момента, когда я начал заниматься дрифтом, я лет шесть нормально не отдыхал, – приводит пример Никита. – Двухнедельный отпуск на море семьей – об этом оставалось только мечтать. Очень долго у меня была гоночная машина – но я не мог себе позволить купить обычный автомобиль на каждый день и я ездил на отцовском. Мне 35 лет, и я пока не смог купить собственную квартиру – живем в квартире, которая досталась жене от ее семьи.

Многим кажется, что Шиков в начале года получает чемодан денег и может тратить их направо и налево, но это далеко не так. Спонсорские деньги идут на финансирование выступлений – ведь если ты не будешь показывать результат, в тебя нет смысла вкладываться. А уровень конкуренции в RDS сейчас очень высок. А чтобы не только хорошо выступать, но и как следует жить – приходится еще много чем заниматься. Приезжать на соревнования в роли судьи, тренировать начинающих дрифтеров, заниматься постройкой автомобилей для других пилотов... Так что, у нас в сезоне раза в три меньше гонок, чем в Формуле 1 – но мой рабочий график по своей плотности графику любого пилота Ф1 даст сто очков вперед...»

Впрочем, в эти выходные Шиков целиком сконцентрируется на главном: пятый этап Российской дрифт-серии пройдет на трассе Red Ring в Красноярске. В полном объеме и прямом эфире следить за заездами можно на платном видеосервисе RDS – а часть контента доступна на Youtube-канале турнира.

Фото: Carville Racing