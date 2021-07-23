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Фуридаши и аникуя: три японских термина, прижившихся в мире гонок

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, главный редактор

В гонках никуда без английских слов – но есть одна любопытная дисциплина, где в не меньшем почете язык Страны восходящего солнца…

Фуридаши и аникуя: три японских термина, прижившихся в мире гонок

Порой кажется, что если заболеешь гонками или просто автомобилями – буквально через пару лет начнешь легко болтать на английском. Настолько много англоязычных терминов в любой из автоспортивных дисциплин. Взять хотя бы понятие «старт» или название «стартер» – они пошли от древнеанглийского слова со значением «прыгать». Кстати, стартеры – наряду с генераторами и другими узлами электросистем – есть в ассортименте марки STARTVOLT, которая в этом сезоне поддерживает выступающую в Российской дрифт-серии команды Carville Racing и помогает нам готовить статьи о русском дрифте.

 

А если погрузиться глубже, то прохода не будет от всевозможных андеркатов, стоп-н-гоу, шорт-шифтингов и прочих трейл-брейкингов… Но одна из гоночных дисциплин, а именно – упомянутый чуть выше дрифт, все-таки стоит особняком.

Хотя самые престижные международные соревнования по езде боком в этом году прошли в Риге, хотя среди главных звезд дрифта сейчас можно встретить пилотов из самых разных стран (включая Россию) – родиной этой автогоночной дисциплины является Япония. Именно на пустынных горных дорогах Страны восходящего солнца стали собираться любители автомобилей и скорости, для которых процесс – езда в глубоком заносе с пробуксовкой – стал ценнее результата (времени прохождения того или иного участка). Первые дрифт-кары, первые соревнования по дрифту, первые специально построенные для дрифта трассы – все это появилось на свет Японии.

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Поэтому японские слова вертятся на языке у фанатов езды боком по всему миру. В том числе у пилотов Carville Racing, которых наряду со STARTVOLT поддерживает марка Airline, поставщик широкого спектра автомобильных аксессуаров. В очередной раз гонщики петербургского коллектива сразятся со своими соперниками в ближайшие выходные – лучших российский дрифтеров и нескольких зарубежных легионеров примет трасса «Атрон» под Рязанью. Какие же японские слова стоит запомнить, чтобы со знанием дела смотреть прямую трансляцию заездов?

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Фуридаши – момент истины

Как бы ни любили дрифтеры езду боком, в самом начале заезда им, как и гонщикам из других дисциплин, приходится разгоняться на прямых колесах – и только набрав нужную скорость, буквально сдергивать задние колеса с траектории. У многих болельщиков именно этот момент вызывает наибольший восторг: машина разом разворачивается под огромным углом – и казалось бы, справиться с таким заносом у гонщика не будет никакой возможности…

Поэтому японское слово «фуридаши», которым обозначается постановка автомобиля в занос, часто произносят с особым придыханием. А в рамках соревнований по дрифту порой устраиваются неформальные фуридаши-батлы, где единственная цель пилотов – как можно агрессивнее и зрелищнее бросить машину в занос (и, конечно же, не потерять при этом контроль над автомобилем).

Лидер Carville Racing Никита Шиков в этом году вывел на трассы Toyota Supra

Лидер Carville Racing Никита Шиков в этом году вывел на трассы Toyota Supra

Фото: Carville Racing

Впрочем, при нынешних скоростях в российском дрифте уход в занос – занятие, скажем так, весьма ответственное. К примеру, на недавнем этапе RDS на трассе «Игора Драйв» Никита Шиков из Carville Racing в момент фуридаши двигался со скоростью в 184 км/ч. А в такой ситуации надо и момент для ухода в занос выбирать очень тщательно, и все действия выполнять крайне четко – ведь ошибки при фуридаши порой могут аукаться до самого окончания заезда…

Кансей – выбор не для середнячков

Способов ухода в занос, кстати, существует немало – и дерганием ручника, с которым у многих ассоциируется дрифт, дело не ограничивается. К примеру, можно резко выжать и снова бросить педаль сцепления – а самые мощные машины позволяют проворачивать колеса простым нажатием на газ до упора.

С мощностью в российском дрифте, кстати, сейчас все в порядке. К примеру, моторы на машинах команды Carville Racing развивают по 800-1000 л.с. Как нетрудно догадаться, такие двигатели весьма требовательны к качеству ключевых узлов электросистемы. И упомянутая марка STARTVOLT использует дрифт-кары не только для рекламы, но и для испытаний своих узлов и деталей, которые предназначены для обычных дорожных автомобилей.

 

Фото: Carville Racing

Японским же словом «кансей» называют технику, когда пилот резко бросает газ на подходе к повороту и резко поворачивает руль – и разгруженная корма автомобиля срывается в скольжение. Прием считается культовым благодаря японскому комиксу Initial D, который в свое время стал одним из фундаментов популярности дрифта – главный герой совершил решающий обгон именно с помощью техники «кансей». Изрядно озадачив соперника, который (как и положено киношному злодею) оказался впереди только благодаря преимуществу в мощности.

Но одно дело – нарисованная реальность, и совсем другое – пилотаж реальной машины на скорости за 150 км/ч. Контролировать машину, которая ушла в занос под сброс газа, особенно сложно – для этого и сам автомобиль должен быть тщательно сбалансирован, и гонщик должен чувствовать его идеально.

Аникуя – предел мечтаний

Дрифт – редкий вид гонок, где успех не измеряют в секундах. Хотя скорость имеет значение даже при езде боком: во время парных заездов судьи оценивают в том числе, насколько близко к лидеру держится едущий вторым автомобиль. И если у лидера получается «убежать» от преследователя – это повышает его шансы на победу.

В парных заездах система оценки совсем простая. Каждый из трех судей по итогам двух заездов либо отдает победу одному из участников, либо считает необходимым перезаезд. А вот в квалификации, где гонщики проезжают трассу по одиночке, используется система баллов.

Антон Клямко – один из двух пилотов Carville Racing, выступающих на BMW 3 серии

Антон Клямко – один из двух пилотов Carville Racing, выступающих на BMW 3 серии

Фото: Carville Racing

Максимальное количество баллов – 100, и именно его называют японским словом «аникуя». Получить их в целом реально – но случается такое редко. К примеру, за два последних года такого не происходило ни разу – хотя четырем гонщикам по разу удалось набрать 99 баллов. Лучший результат пилотов Carville Racing в этом сезоне – 94 балла (его показал Шиков с помощью той самой фуридаши на 184 км/ч). Так что, если после очередного квалификационного заезда все вдруг зашептали или закричали «аникуя!» – знайте, что стали свидетелем исторического события.

Трех слов мало?

Есть и другие. К примеру, формат одиночных квалификационных заездов известен как «тансо», а парные заезды – «цуисо». Машину, едущую первым в парном заезде, называют «сенко», а автомобиль-преследователь – «атой». Но эти термины уже не столь популярны и чаще заменяются словами на родном или на английском языке.

Без англоязычных терминов дрифте, конечно, не обходится. К примеру, участок непосредственно за линией старта называется «респект-зона». Ее машины должны проехать бок о бок – а сделано это, чтобы обладатель более мощного мотора не «убежал» бы от соперника еще на прямой (и не лишил того шансов компенсировать нехватку лошадиных сил более тщательным пилотажем).

Что же, чувствуете себя достаточно подготовленным для просмотра соревнований по дрифту? Тогда не забудьте, что в эти выходные очередной этап Российской дрифт-серии – само собой, с участием пилотов команды Carville Racing – пройдет в Рязани. В полном объеме и прямом эфире следить за заездами можно на платном видеосервисе RDS – а часть контента доступна на Youtube-канале турнира. 

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