Чемпионом русского дрифта стал пилот из Ирландии

В минувшие выходные на трассе в Сочи завершился очередной сезон Российской дрифт-серии. Второй год подряд победу в турнир одержал иностранный пилот. Причем если в прошлом году речь шла о гонщике с постсоветского пространства (украинце Алексее Головне), на этот раз триумфатором стал пилот из дальнего зарубежья – ирландец Джек Шенахан.

Причем судьба титула решилась в последний момент – в финальном раунде парных заездов. Шенахан к этому момент уже выбыл из борьбы – а его сопернику, трехкратному чемпиону серии Георгию Чивчяну из Красноярска, для завоевания второго титула нужна была победа. В финале россиянин сражался с еще одним ирландцем, Джеймсом Дином – но в первом же заезде, находясь в позиции преследователя, допустил контакт с соперником.

В очередной раз особое внимание зрителей обратила на себя Гроза – автомобиль Toyota Supra команды Carville Racing, на котором выступает двукратный чемпион RDS GP Никита Шиков (на фото). Эта машина появилась на гоночных трассах на год позже запланированного срока – теперь же фанаты дрифта с двойным нетерпением ждут, когда связка из японской техники и московского пилота проявит себя в полной мере. На сочинском этапе Шиков, который по ходу сезона выступал все увереннее, в очередной раз смог пробиться в число 16-ти лучших пилотов – однако на стадии Топ-8 был остановлен сражавшимся за титул Чивчяном. Другие пилоты коллектива, выступающего при поддержке марок STARTVOLT (под ним выпускаются узлы и детали автомобильных электросистем) и Airline (широкий спектр автомобильных аксессуаров), отсеялись еще в первом раунде парных заездов: Кристапс Блушс из Латвии допустил обидную ошибку, а Антон Клямко был вынужден прервать выступления по личным обстоятельствам.

В командном зачете петербургский коллектив, для которого этот сезон был дебютным, разместился на 6-й позиции. «Подводя итоги нашего дебютного сезона в большом дрифте, мы хотим поблагодарить всех организаторов RDS GP за отзывчивость и огромный труд, выразить благодарность зрителям и поклонникам дрифта за теплый прием и поддержку, и хотим пообещать, что в будущем будем радовать вас и дальше», – заявила Carville Racing в своем посвященном окончанию сезона релизе.

Напомним, что по ходу всего сезона мы при поддержке петербургского коллектива готовили материалы о дрифте. Как легендой этого вида спорта стал победитель «Ле-Мана», какое гоночное явление обозначается смешным японским словом «аникуя» и почему дрифтерам нужно не меньше навыков, чем кольцевикам и раллистам – расскажут статьи, собранные на специальной странице.