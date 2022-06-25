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Давайте будем честны: большинство из нас следит за гонками исключительно по телетрансляциям. Во-первых, не нужно никуда ехать, бронировать гостиницы и покупать билеты. Во-вторых, подавляющее число мировых гоночных серий смотреть с трибун попросту неудобно: вам видна лишь одна часть трассы, и понять, кто первый, а кто круговой не всегда возможно.

Иное дело на экране, где показываются все основные сражения, видна борьба по всей длине трассы, а инфографика подскажет, кто сейчас лидирует, кто отстает, а кто догоняет.

Но все это справедливо для принятых в Европе форматов автоспорта. За Атлантическим океаном многие гонки устроены иначе. Там с давних времен стремились к тому, чтобы завлечь зрителей именно на трибуны, а для того подарить им зрелище, которое хорошо видно и без телекамер.

Хрестоматийным примером таких гонок является NASCAR, где пилоты ездят по овальным трекам под прямыми взглядами зрителей. Но есть и другие изобретения. Например, дрэг-рейсинг.

Поскольку гоночных овалов в России по какому-то недоразумению еще не понастроили (куда только смотрят Собянин, Хуснулин, Мишустин и иже с ними!), таких гонок у нас не проводят. А вот дрэг есть и у нас, причем, как мы смогли убедиться, с весьма высоким уровнем организации и участников.

1 Этап чемпионата России по дрэг-рейсингу

Что может быть проще?

Грубо говоря, дрэг-рейсинг является чуть ли не самой демократичной дисциплиной в автоспорте. Некоторые любители скажут вам, что участвуют в десятках заездов каждый день, кому-то что-то доказывая при стартах с обычных городских светофоров.

Не секрет, что дисциплина ведет историю именно с таких вот уличных гонок, родившихся на ровном асфальте американских дорог и впоследствии широко романтизированных в ранних фильмах франшизы «Форсаж».

Правила предельно просты. Две машины бок о бок стартуют с места и проезжают четверть мили по прямой – это 402 метра. Кто в конце оказался впереди, тот и выиграл.

На первый взгляд, никакого мастерства тут не требуется, особенно на машине с автоматической коробкой передач. И главное соперничество ведется в гаражах, где автомобилям стараются нарастить мощность.

Получается, пилот ничего не решает? В нелегальных уличных заездах это может быть и так. Но не в профессиональных гонках.

Боги, как все сложно!

На деле выиграть в дрэг-рейсинге совсем не просто, даже обладая самой мощной машиной. Точнее наоборот: особенно сложно, когда мощность твоей машины измеряется тысячами лошадиных сил.

402 метра такой автомобиль проезжает за считанные секунды. И нетрудно догадаться, что пилот должен действовать еще быстрее. Ошибка ценой в десятую оборачивается поражением. Ее просто некогда будет исправить и отыграться.

К тому же, надо сначала правильно прогреть шины, затем правильно выставить автомобиль на старте, так как потом передние колеса начнут задираться вверх, и рулить просто не получится – останется только молиться.

Важно не забуксовать при переходе на вторую передачу: тогда и динамика испортится, и время будет потеряно. Ну и конечно же не прозевать сам старт: порой все решает именно хорошая реакция пилота.

В «младших» классах, где техника послабее, есть свои хитрости. Побеждает все также быстрейший, но может быть ограничение на минимальное время – скажем, в 10 секунд. Тут как в блэкджеке или, скорее, в дартсе: в идеале проехать 402 метра ровно за 10 секунд, но если проехал за 9,999 – то ты проиграл.

На чем ездят

По правде говоря, мы ожидали увидеть в российском дрэге сильно затюнингованные, но в целом дорожные машины. И они там тоже были, но не только они.

Во-первых, на старте выстроились настоящие дрэгстеры: здоровенные иглы с огромными задними колесами и узкими передними, с потрясающими V8, объем которых достигает 12 литров. Пожалуй, это самые зрелищные гоночные машины, а мы сегодня говорим именно о зрелищности гонок.

Во-вторых, несколько участников выступают на промодах. Это тоже специализированная гоночная техника, но обличенная в кузова, которые внешне отдаленно напоминают серийные купе. На деле серийного в них не больше, чем в технике из той же серии NASCAR.

И только затем идут подготовленные версии дорожных машин. Причем это весьма достойная техника. Много BMW M3, M4 и M5, есть Porsche и Audi R8 – был даже один McLaren 720S! Впрочем, нашлись среди участников и оригиналы, решившие, что победить можно на BMW X6M.

1 Этап чемпионата России по дрэг-рейсингу

Отдельный, достаточно популярный для России класс – переднеприводные машины. Вы скажете, что передний привод быстрому разгону не товарищ и в целом будете правы, но… в тот уик-энд на автодроме в Быкове был установлен рекорд Европы для переднеприводной техники: Эльшан Асланов на ВАЗ 2110 (!) проехал 402 метра за 7,980 секунды, перевалив к финишу за отметку в 300 километров в час.

Для сравнения, самая мощная полноприводная Tesla Model S Plaid, которая набирает 100 км/ч за сумасшедшие 1,99 секунды, проезжает четверть мили за 9,247 секунды, то есть уступает красно-белой «десятке» чуть больше, чем пропасть. Как тебе такое, Илон Маск?

Так зачем это смотреть?

У каждой гоночной серии свои преимущества. Как утверждал один наш коллега, ездить интереснее всего в ралли, но смотреть там не на что (редакция не разделяет его мнения).

Формула 1 – это увлекательный триллер для показа в прайм-тайм. Гонки на выносливость важны результатом. А дрэг на этом фоне выглядит именно что аттракционом, за которым нужно непременно смотреть с трибун. Причем каждый заезд - это сферическая драма в вакууме, здесь не важно, кто лидирует в общем зачете. Важно, кто будет впереди в конце прямой.

За несколько минут вы увидите:

Завязку: выезд на прогрев с жгучим дымом из под колес.

Экспозицию: построение машин на старте.

Кульминацию: зажигание и выключение сигнальных огней.

И грохочущую развязку, когда две сверхмощные машины, только что стоявшие неподвижно, проносятся мимо вас, чтобы секунду спустя на скорости за 300 км/ч выпустить тормозные парашюты.

В общем, если у вас есть ребенок, друг, подруга, жена или теща, и вам нужно максимально просто объяснить им свою страсть к автоспорту, то можно смело везти их в Быково. Благо, следующий этап пройдет там уже через пару недель.