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Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе

Американскому гонщику, экстремалу и шоумену было 55 лет

Эндрю ван Лёвен
Автор:
, редактор (Австралия)
Кен Блок погиб, попав в аварию на снегоходе
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О смерти Блока в штате Юта сообщила в ночь с понедельника на вторник его раллийная команда Hoonigan Racing Division.

«С глубоким прискорбием мы подтверждаем, что сегодня Кен Блок скончался в результате аварии на снегоходе, – гласит сообщение в социальных сетях. – Кен был провидцем, первооткрывателем и иконой. Но прежде всего – мужем и отцом. Нам будет невероятно не хватать его».

Кен начал выступления в раллийных гонках в Америке в 2005 году. Позже он пробовал силы в WRC и выступал в ралли-кроссе. 

Но настоящую известность ему принесли выступления в джимхане – видео с каскадерскими шоу-заездами Блока получили огромную популярность, собрав в общей сложности более миллиарда просмотров. 

 

Офис шерифа графства Уасач, на территории которого произошла авария, сообщил о подробностях случившегося: «2 января 2023 года примерно в 14:00 в службу 911 поступил звонок об аварии снегохода в районе Милл-Холлоу. На место отправились поисково-спасательные службы вместе с правоохранителями.  

Управлявший снегоходом Кеннет Блок, 55-летний житель Парк-Сити, Юта, ехал по крутому склону, когда снегоход перевернулся и придавил его. От полученных травм он скончался на месте. 

Мистер Блок ехал в составе группы, но в момент аварии был один. Официальную причину его смерти установят медицинские службы. 

Мы глубоко опечалены новостью о смерти Кеннета, наши сердца с его семьей и родными».

У Блока осталась жена Люси и трое детей. 

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