Гоночный Porsche 911 GT3 Cup тайно засняли на «Нюрбургринге»
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В Германии прошли закрытые испытания новой модели Porsche для кузовных гонок
Тесты 911 GT3 Cup прошли на «формульной» версии автодрома «Нюрбургринг». Во время испытательной сессии в боксах были замечены заводские гонщики Porsche, а также представители команды Manthey, которая выставляет эти машины в гонках.
Ожидается, что новое поколение 911 GT3 Cup дебютирует в гонках в сезоне-2021. Нынешняя версия 911 GT3 участвует в соревнованиях с 2017 года. Мы собрали фотографии с закрытых тестов:
Слайдер
Список
Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
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Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
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Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
3/11
Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
4/11
Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
5/11
Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
6/11
Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
7/11
Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
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Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
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Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
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Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
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Существующая модификация развивает 485 л.с. Есть вероятность, что новый Porsche для кузовных гонок превзойдет отметку в 500 л.с. Первая версия 911 GT3 появилась в гонках в 1998 году. В тот момент мощность этой модели составляла 360 л.с.
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Об этой статье
|Серия
|Автомобили , Porsche , Porsche SuperCup
|Местонахождение
|Нюрбургринг
|Команды
|Team Manthey
|Автор
|Хайко Штрицке
Гоночный Porsche 911 GT3 Cup тайно засняли на «Нюрбургринге»
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