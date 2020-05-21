Гоночный Porsche 911 GT3 Cup тайно засняли на «Нюрбургринге»

Тесты 911 GT3 Cup прошли на «формульной» версии автодрома «Нюрбургринг». Во время испытательной сессии в боксах были замечены заводские гонщики Porsche, а также представители команды Manthey, которая выставляет эти машины в гонках.

Ожидается, что новое поколение 911 GT3 Cup дебютирует в гонках в сезоне-2021. Нынешняя версия 911 GT3 участвует в соревнованиях с 2017 года. Мы собрали фотографии с закрытых тестов:

Слайдер Список Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 1 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 2 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 3 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 4 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 5 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 6 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 7 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 8 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 9 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 10 / 11 Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup 11 / 11

Существующая модификация развивает 485 л.с. Есть вероятность, что новый Porsche для кузовных гонок превзойдет отметку в 500 л.с. Первая версия 911 GT3 появилась в гонках в 1998 году. В тот момент мощность этой модели составляла 360 л.с.