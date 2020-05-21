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Porsche SuperCup / Новость

Гоночный Porsche 911 GT3 Cup тайно засняли на «Нюрбургринге»

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Гоночный Porsche 911 GT3 Cup тайно засняли на «Нюрбургринге»
Автор:
, Журналист, Германия
21 мая 2020 г., 06:55

В Германии прошли закрытые испытания новой модели Porsche для кузовных гонок

Тесты 911 GT3 Cup прошли на «формульной» версии автодрома «Нюрбургринг». Во время испытательной сессии в боксах были замечены заводские гонщики Porsche, а также представители команды Manthey, которая выставляет эти машины в гонках.

Ожидается, что новое поколение 911 GT3 Cup дебютирует в гонках в сезоне-2021. Нынешняя версия 911 GT3 участвует в соревнованиях с 2017 года. Мы собрали фотографии с закрытых тестов:

Слайдер
Список

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
1/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
2/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
3/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
4/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
5/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
6/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
7/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
8/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
9/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
10/11

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup

Шпионский снимок Porsche 911 GT3 Cup
11/11

Существующая модификация развивает 485 л.с. Есть вероятность, что новый Porsche для кузовных гонок превзойдет отметку в 500 л.с. Первая версия 911 GT3 появилась в гонках в 1998 году. В тот момент мощность этой модели составляла 360 л.с.

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Об этой статье

Серия Автомобили , Porsche , Porsche SuperCup
Местонахождение Нюрбургринг
Команды Team Manthey
Автор Хайко Штрицке

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Гоночный Porsche 911 GT3 Cup тайно засняли на «Нюрбургринге»
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Гоночный Porsche 911 GT3 Cup тайно засняли на «Нюрбургринге»

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