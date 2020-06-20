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«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди

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«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди
Автор:
, шеф-редактор
20 июн. 2020 г., 07:53

Знаменитый гонщик мог говорить сразу после аварии

Алессандро Занарди столкнулся с грузовиком, когда съезжал по склону. Об этом итальянской газете La Reppublica рассказал капитан паралимпийской команды велогонщиков Марио Валентини. В состав этой команды входил и Занарди, выигравший шесть медалей на Паралимпиадах в соревнованиях на велосипедах с ручным управлением.

«Это произошло на склоне. Алекс заскользил, когда на повороте появился грузовик. Алекс попытался избежать столкновения, но не смог, – заявил Валентини. – Врачи прибыли через 20 минут после аварии. Им было сложно погрузить Занарди в скорую помощь, жена Алекса им помогала

Алекс мог говорить сразу после аварии.

Это был прекрасный день, мы все были счастливы. До пункта назначения оставалось 20 километров. Но увы, это не было ошибкой водителя [грузовика]. Человеком, который допустил ошибку, был Алекс».

Занарди сам выступил организатором велогонки Obiettivo Tricolore. Алекс связался с паралимпийцами из разных регионов Италии и предложил им устроить велопробег. Соревнование не имело официального статуса: для пробега не перекрывали дороги, поэтому на одной и той же дороге оказались и велогонщики, и обычные автомобили.  

После аварии Занарди на вертолете доставили в больницу в Сиене и прооперировали. На момент написания этой заметки гонщик остается в реанимации.

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Об этой статье

Серия Общая информация , IMSA , WTCC , Other cars
Пилоты Алекс Занарди
Автор Антон Погорельский

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