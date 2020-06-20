Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях
Множество гонщиков и команд написали слова поддержки и восхищения в адрес травмированного спортсмена
Авария Алессандро Занарди всколыхнула автоспортивную общественность. Никто не смог остаться равнодушным после новости о том, что итальянец столкнулся с грузовиком. 53-летний Занарди получил травмы черепа и лица на гонке для паралимпийцев. Алекс участвовал в ней на велосипеде с ручным управлением. Сейчас пилот находится в реанимации.
Выздоровления Занарди желает весь гоночный мир. Алекса хорошо знают в самых разных гоночных дисциплинах: за свою длинную карьеру пилот выступал в Формуле 1, американской серии CART, немецкой серии DTM, международном кузовном чемпионате WTCC и в других первенствах. Вот что написали об этом команды, гонщики и другие люди из мира автоспорта:
«Очень озабочен тем, что услышал об аварии Алекса Занарди. Сил и стойкости ему и его семье. Форца, Алекс!», – написал глава McLaren Зак Браун. Сообщение в твиттере разместила и команда Williams, за которую итальянский гонщик выступал в Формуле 1 в 1999 году.
«Мысли всей нашей команды сейчас с нашим бывшим пилотом Алексом Занарди, который получил серьезную травму. Алекс – тот самый человек, кто вдохновляет людей. Как мы все знаем, он исключительный борец. Будь сильным. Форца, Алекс!», – сказано в сообщении Williams.
В McLaren назвали Занарди «настоящим героем» и «невероятным олимпийцем». Чип Ганасси, владелец команды, в составе которой Занарди выиграл два чемпионских титула в американской серии CART, призвал всех молиться за гонщика.
«Только что узнал новости. Я в шоке, – написал чемпион Формулы 1 1996 года Дэймон Хилл. – Молюсь, чтобы с Алексом все было в порядке. Хочу сказать Алексу, его семье, друзьям и миллионам его болельщиков по всей планете: мы будем молиться за тебя». «Все в Honda Racing думают о тебе, Алекс», – говорится в твиттере автоспортивной программы Honda в Формуле 1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Общая информация , IMSA , Other cars
|Пилоты
|Алекс Занарди
|Автор
|Коллат Бенджамин