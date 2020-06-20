Авария Алессандро Занарди всколыхнула автоспортивную общественность. Никто не смог остаться равнодушным после новости о том, что итальянец столкнулся с грузовиком. 53-летний Занарди получил травмы черепа и лица на гонке для паралимпийцев. Алекс участвовал в ней на велосипеде с ручным управлением. Сейчас пилот находится в реанимации.

Выздоровления Занарди желает весь гоночный мир. Алекса хорошо знают в самых разных гоночных дисциплинах: за свою длинную карьеру пилот выступал в Формуле 1, американской серии CART, немецкой серии DTM, международном кузовном чемпионате WTCC и в других первенствах. Вот что написали об этом команды, гонщики и другие люди из мира автоспорта: