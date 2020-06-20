Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
151 день
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Other cars / Новости

Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях

Поделились
Комментарии
Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях
Автор:
, редактор
20 июн. 2020 г., 06:57

Множество гонщиков и команд написали слова поддержки и восхищения в адрес травмированного спортсмена

Авария Алессандро Занарди всколыхнула автоспортивную общественность. Никто не смог остаться равнодушным после новости о том, что итальянец столкнулся с грузовиком. 53-летний Занарди получил травмы черепа и лица на гонке для паралимпийцев. Алекс участвовал в ней на велосипеде с ручным управлением. Сейчас пилот находится в реанимации.

Выздоровления Занарди желает весь гоночный мир. Алекса хорошо знают в самых разных гоночных дисциплинах: за свою длинную карьеру пилот выступал в Формуле 1, американской серии CART, немецкой серии DTM, международном кузовном чемпионате WTCC и в других первенствах. Вот что написали об этом команды, гонщики и другие люди из мира автоспорта:

 

 

«Очень озабочен тем, что услышал об аварии Алекса Занарди. Сил и стойкости ему и его семье. Форца, Алекс!»,  написал глава McLaren Зак Браун. Сообщение в твиттере разместила и команда Williams, за которую итальянский гонщик выступал в Формуле 1 в 1999 году.

«Мысли всей нашей команды сейчас с нашим бывшим пилотом Алексом Занарди, который получил серьезную травму. Алекс – тот самый человек, кто вдохновляет людей. Как мы все знаем, он исключительный борец. Будь сильным. Форца, Алекс!»,  сказано в сообщении Williams.

 

 

В McLaren назвали Занарди «настоящим героем» и «невероятным олимпийцем». Чип Ганасси, владелец команды, в составе которой Занарди выиграл два чемпионских титула в американской серии CART, призвал всех молиться за гонщика.

 
 
 

«Только что узнал новости. Я в шоке, – написал чемпион Формулы 1 1996 года Дэймон Хилл. – Молюсь, чтобы с Алексом все было в порядке. Хочу сказать Алексу, его семье, друзьям и миллионам его болельщиков по всей планете: мы будем молиться за тебя». «Все в Honda Racing думают о тебе, Алекс»,  говорится в твиттере автоспортивной программы Honda в Формуле 1.

 
 

Читайте также:

Следующая новость
Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении

Предыдущая новость

Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении

Следующая новость

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Общая информация , IMSA , Other cars
Пилоты Алекс Занарди
Автор Коллат Бенджамин

Самое читаемое

1
Формула 1

Занарди сбил грузовик

2
Формула 1

Может ли Даниил Квят стать чемпионом Формулы 1

3
Other cars

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди

24мин
4
Формула 1

Мнение Нобла: Команды Ф1 уволят сотни человек – но другого выхода нет

5
Формула 1

Три российских гонщика в Формуле 1 в 2021 году. Как такое возможно?

Самое важное:

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди
Misc

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди

Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях
Misc

Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях

Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении
Biz

Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении

КамАЗ случайно рассекретили электрический грузовик
Auto

КамАЗ случайно рассекретили электрический грузовик

Дождевое безумие. Видео большого завала в Кубке Citroën DS3
Misc

Дождевое безумие. Видео большого завала в Кубке Citroën DS3

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.