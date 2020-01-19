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Другие Формулы / Отчет о гонке

Юниоры Red Bull выиграли все гонки первого этапа TRS

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Юниоры Red Bull выиграли все гонки первого этапа TRS
Автор:
, Ответственный редактор
19 янв. 2020 г., 11:25

В Новой Зеландии стартовал очередной сезон Toyota Racing Series. Уик-энд на трассе «Хайлэндс-парк» принес победы прошлогоднему чемпиону Лиаму Лоусону и Юки Цуноде.

В 2020 году популярный зимний чемпионат обновил свою технику – новые машины, построенные компанией Tatuus по требованиям Формулы 3, оснащаются мотором мощностью 270 лошадиных сил. Это заметно больше прежних 200 л.с., что в сочетании с семью баллами Суперлицензии для чемпиона позволило собрать на старте почти два десятка участников. 

К сожалению, в этот раз среди них не оказалось россиян, несмотря на заметные успехи в прошлом – в TRS в разные годы побеждали пятеро наших пилотов, а Роберт Шварцман в 2018-м завоевал титул.

Главными героями первого этапа стали гонщики молодежной программы Red Bull Лиам Лоусон и Юки Цунода. Для новозеландца, который выступает в статусе действующего чемпиона, новый сезон начался с финиша на втором месте. Однако судьи решили, что бразилец Кайо Колле, который первым проехал под клетчатый флаг, заслуживает наказания за отработку старта по ходу прогревочного круга – и Лоусон стал победителем. 

Днем позже Цунода, главной программой для которого в 2020-м станут выступления в Формуле 2, открыл счет победам в TRS, а финальная гонка этапа вновь осталась за Лоусоном – причем на этот раз он стал сильнейшим на трассе без каких-либо оговорок. Правда, у Колле, который должен был делить с ним первый ряд решетки, еще до стартового сигнала сломалась машина. 

В итоге Лиам заработал за уик-энд больше всех очков, а вот Цунода пока занимает только третье место, уступая один балл известному кибергонщику Игору Фраге (который взял титул в чемпионате по Gran Turismo от FIA) – тот удачно дебютировал в Новой Зеландии, поднявшись на подиум по итогам двух из трех гонок. 

Сезон TRS продолжится уже на следующей неделе. 

Положение в общем зачете по итогам первого этапа

Гонщик Очки
New Zealand Лиам Лоусон 82
Brazil Игор Фрага 67
Japan Юки Цунода 66
Switzerland Грегуар Соси 60
Germany Лирим Цендели 59
Argentina Франко Колапинто 55
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Об этой статье

Серия Другие Формулы
Пилоты Лайам Лоусон , Юки Цунода
Автор Александр Кабановский

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