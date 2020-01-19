Юниоры Red Bull выиграли все гонки первого этапа TRS

В 2020 году популярный зимний чемпионат обновил свою технику – новые машины, построенные компанией Tatuus по требованиям Формулы 3, оснащаются мотором мощностью 270 лошадиных сил. Это заметно больше прежних 200 л.с., что в сочетании с семью баллами Суперлицензии для чемпиона позволило собрать на старте почти два десятка участников.

К сожалению, в этот раз среди них не оказалось россиян, несмотря на заметные успехи в прошлом – в TRS в разные годы побеждали пятеро наших пилотов, а Роберт Шварцман в 2018-м завоевал титул.

Главными героями первого этапа стали гонщики молодежной программы Red Bull Лиам Лоусон и Юки Цунода. Для новозеландца, который выступает в статусе действующего чемпиона, новый сезон начался с финиша на втором месте. Однако судьи решили, что бразилец Кайо Колле, который первым проехал под клетчатый флаг, заслуживает наказания за отработку старта по ходу прогревочного круга – и Лоусон стал победителем.

Днем позже Цунода, главной программой для которого в 2020-м станут выступления в Формуле 2, открыл счет победам в TRS, а финальная гонка этапа вновь осталась за Лоусоном – причем на этот раз он стал сильнейшим на трассе без каких-либо оговорок. Правда, у Колле, который должен был делить с ним первый ряд решетки, еще до стартового сигнала сломалась машина.

В итоге Лиам заработал за уик-энд больше всех очков, а вот Цунода пока занимает только третье место, уступая один балл известному кибергонщику Игору Фраге (который взял титул в чемпионате по Gran Turismo от FIA) – тот удачно дебютировал в Новой Зеландии, поднявшись на подиум по итогам двух из трех гонок.

Сезон TRS продолжится уже на следующей неделе.

Положение в общем зачете по итогам первого этапа