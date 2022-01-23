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Видео: на старте гонки в Абу-Даби столкнулись три машины

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К счастью, все участники сообщили, что смогли избежать серьезных травм

Стартовавшая сегодня в Абу-Даби третья гонка этапа азиатского чемпионата Formula Regional началась с серьезной аварии.

На старте заглох турецкий гонщик Джем Болукбаши, который в этом году переходит в Формулу 2. Столкновения с ним не смогла избежать гонщица из Арабских Эмиратов Амна Аль-Кубайси. После удара ее болид отбросило вверх, и он упал на машину другого турецкого гонщика, Салиха Йолука.

Йолук смог сразу выбраться из болида и покинул его на своих ногах, а вот о состоянии остальных участников некоторое время не было ничего известно. Вскоре, впрочем, все трое написали у себя в аккаунтах в твиттере, что с ними все в порядке.

Эта авария напомнила очень похожее столкновение, которое произошло на старте гонки Формулы 2, проходившей в конце прошлого года в Джидде. Тогда в заглохшего Тео Пуршера влетел Энцо Фиттипальди.

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Российский дебютант сотворил сенсацию на этапе Ф4, Трулли стал чемпионом
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