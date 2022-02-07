В гонке арабской Ф4 победил единственный не оштрафованный пилот

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В минувший уик-энд в Дубае прошел третий этап чемпионата Ф4 Объединенных Арабских Эмиратов (F4 UAE). И одна из воскресных гонок стала примечательной благодаря очень курьезному событию.

В самом начале заезд был прерван красными флагами из-за столкновения. По правилам серии, после остановки гонки пилоты должны выстраиваться на стартовой решетке. Лидер сессии Алекс Данн так и сделал – но по какой-то причине все шедшие за ним 28 участников не стали следовать его примеру и... поехали в боксы. Так что Алекс провел эти несколько минут в стиле Льюиса Хэмилтона во время Гран При Венгрии, когда британец тоже остался ожидать рестарта в гордом одиночестве.

По итогу всех пилотов, кроме Данна, вызвали к стюардам и наказали пятисекундным штрафом за нарушение правил во время режима красного флага. После рестарта Алекс шел вторым, но из-за наказания соперника смог выиграть гонку.