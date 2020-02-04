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Сын Монтойи перешел в Формулу 4

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Сын Монтойи перешел в Формулу 4
Автор:
4 февр. 2020 г., 13:39

14-летний Себастьян начнет карьеру в «формулах» и проведет полный сезон в итальянской Ф4.

Себастьян Монтойя, сын бывшего пилота McLaren и Williams в Формуле 1 и двукратного победителя Indy 500 Хуана-Пабло Монтойи, занимается картингом с восьми лет.

В 2020 году он будет выступать за команду Prema в итальянской и немецкой Формуле 4. В первой он проведет весь сезон, а во второй выступит на нескольких этапах.

В составе этой же команды титулы в Ф4 выигрывали Лэнс Стролл и Энцо Фиттипальди, а Мик Шумахер дважды становился вице-чемпионом. В итальянской серии пилоты Prema выигрывали чемпионат четыре раза за последние шесть лет.

Вместе с Себастьяном Prema будут представлять бразильский картингист Габриэле Бортолето, итальянец Габриэле Мини, чьей карьерой занимается менеджер Даниила Квята Николя Тодт, и картингист Дино Беганович из Швеции.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Другие Формулы
Пилоты Хуан-Пабло Монтойя , Себастьян Монтойя
Автор Денис Буденков

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