Сын Монтойи перешел в Формулу 4

Себастьян Монтойя, сын бывшего пилота McLaren и Williams в Формуле 1 и двукратного победителя Indy 500 Хуана-Пабло Монтойи, занимается картингом с восьми лет.

В 2020 году он будет выступать за команду Prema в итальянской и немецкой Формуле 4. В первой он проведет весь сезон, а во второй выступит на нескольких этапах.

В составе этой же команды титулы в Ф4 выигрывали Лэнс Стролл и Энцо Фиттипальди, а Мик Шумахер дважды становился вице-чемпионом. В итальянской серии пилоты Prema выигрывали чемпионат четыре раза за последние шесть лет.

Вместе с Себастьяном Prema будут представлять бразильский картингист Габриэле Бортолето, итальянец Габриэле Мини, чьей карьерой занимается менеджер Даниила Квята Николя Тодт, и картингист Дино Беганович из Швеции.