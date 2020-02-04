Сын Монтойи перешел в Формулу 4
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14-летний Себастьян начнет карьеру в «формулах» и проведет полный сезон в итальянской Ф4.
Себастьян Монтойя, сын бывшего пилота McLaren и Williams в Формуле 1 и двукратного победителя Indy 500 Хуана-Пабло Монтойи, занимается картингом с восьми лет.
В 2020 году он будет выступать за команду Prema в итальянской и немецкой Формуле 4. В первой он проведет весь сезон, а во второй выступит на нескольких этапах.
В составе этой же команды титулы в Ф4 выигрывали Лэнс Стролл и Энцо Фиттипальди, а Мик Шумахер дважды становился вице-чемпионом. В итальянской серии пилоты Prema выигрывали чемпионат четыре раза за последние шесть лет.
Вместе с Себастьяном Prema будут представлять бразильский картингист Габриэле Бортолето, итальянец Габриэле Мини, чьей карьерой занимается менеджер Даниила Квята Николя Тодт, и картингист Дино Беганович из Швеции.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Другие Формулы
|Пилоты
|Хуан-Пабло Монтойя , Себастьян Монтойя
|Автор
|Денис Буденков
Сын Монтойи перешел в Формулу 4
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