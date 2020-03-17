SMP Racing проведет чемпионат Формулы 4 в странах бывшего СССР

Российская гоночная программа SMP Racing объявила о запуске нового молодежного чемпионата SMP Formula 4 Евразийской зоны. Первый сезон стартует в 2021 году, гонки пройдут на территории России, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии и Туркменистана.

Ранее SMP Racing уже проводила похожий чемпионат, но в странах северо-запада Европы. Помимо России, гонки проходили в Прибалтике и Скандинавии. Сезон 2019 года выиграл Павел Буланцев.

Чемпионаты класса Формулы 4 считаются переходной ступенью от картинга к более быстрым сериям. В гонках чемпионата SMP используются унифицированные шасси Tatuus.