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SMP Racing проведет чемпионат Формулы 4 в странах бывшего СССР

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SMP Racing проведет чемпионат Формулы 4 в странах бывшего СССР
Автор:
, Редактор
17 мар. 2020 г., 13:36

Первый сезон новой серии стартует в 2021 году. Гонки пройдут на автодромах семи стран

Российская гоночная программа SMP Racing объявила о запуске нового молодежного чемпионата SMP Formula 4 Евразийской зоны. Первый сезон стартует в 2021 году, гонки пройдут на территории России, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Киргизии и Туркменистана.

Ранее SMP Racing уже проводила похожий чемпионат, но в странах северо-запада Европы. Помимо России, гонки проходили в Прибалтике и Скандинавии. Сезон 2019 года выиграл Павел Буланцев.

Чемпионаты класса Формулы 4 считаются переходной ступенью от картинга к более быстрым сериям. В гонках чемпионата SMP используются унифицированные шасси Tatuus.

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Серия Другие Формулы
Автор Сергей Иванов

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