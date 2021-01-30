Россиянин Смаль одержал две победы в Ф4, Бедрин получил травму
На трассе в Дубае прошел третий этап чемпионата Ф4 Объединенных Арабских Эмиратов. Для двух россиян уик-энд сложился по-разному
После двух первых этапов главными фаворитами юниорской серии выглядели голландский гонщик Дилано Ван'т Хофф и сын экс-пилота Ф1 Энцо Трулли. Именно они поделили победы в двух первых гонках третьего уик-энда, однако затем события стали развиваться по другому сценарию.
В третьем заезде Ван'т Хофф и Трулли так отчаянно сражались за лидерство, что допустили небольшое столкновение. Оба продолжили гонку, но именно в этот момент лидеров одного за другим опередил Кирилл Смаль (№7 на фото). После этого уралец из программы SMP Racing не допускал ошибок, контролировал развитие событий и уже во второй раз со старта чемпионата стал сильнейшим.
Но куда больше впечатлило выступление 15-летнего спортсмена в финальной гонке этапа: Кирилл был на реверсивной решетке восьмым, первый круг закончил четвертым, а уже к середине дистанции вышел вперед и начал отрываться. И Ван'т Хоффа, и Трулли Смаль вновь опередил в реальной борьбе на трассе.
Поднявшись на подиум четыре раза из четырех возможных, гонщик заметно улучшил свои позиции в общем зачете.
А вот для другого россиянина Никиты Бедрина (№13) уик-энд принес прямо противоположные эмоции. В первом же повороте первой гонки белгородец столкнулся с Хамдой Аль-Кубайси. Он смог продолжить борьбу и приехал пятым, но после финиша пожаловался на боль в кисти.
После осмотра Никиты медики поставили предварительный диагноз перелом пальца и не допустили его к продолжению выступлений. Из-за этого с шестой строчки в классификации Бедрин опустился на восьмую.
Сезон Формулы 4 в ОАЭ продолжится 5-6 февраля на «Яс-Марине».
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Положение в общем зачете чемпионата ОАЭ Ф4 после 3-го этапа
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|Победы (подиумы)
|1.
|Дилано Ван'т Хофф
|Xcel Motorsport
|229
|5 (9)
|2.
|Энцо Трулли
|CRAM Durango
|204
|3 (8)
|3.
|Кирилл Смаль
|Xcel Motorsport
|178
|3 (8)
|4.
|Хамда Аль-Кубайси
|Abu Dhabi Racing
|136
|1 (4)
|…8.
|Никита Бедрин
|Xcel Motorsport
|71
|- (1)
|…10.
|Александр Патрышев
|Xcel Motorsport
|39
|-
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|Автор
|Александр Кабановский