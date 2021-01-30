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Россиянин Смаль одержал две победы в Ф4, Бедрин получил травму

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Россиянин Смаль одержал две победы в Ф4, Бедрин получил травму
Автор:
, Ответственный редактор

На трассе в Дубае прошел третий этап чемпионата Ф4 Объединенных Арабских Эмиратов. Для двух россиян уик-энд сложился по-разному

После двух первых этапов главными фаворитами юниорской серии выглядели голландский гонщик Дилано Ван'т Хофф и сын экс-пилота Ф1 Энцо Трулли. Именно они поделили победы в двух первых гонках третьего уик-энда, однако затем события стали развиваться по другому сценарию.

В третьем заезде Ван'т Хофф и Трулли так отчаянно сражались за лидерство, что допустили небольшое столкновение. Оба продолжили гонку, но именно в этот момент лидеров одного за другим опередил Кирилл Смаль (№7 на фото). После этого уралец из программы SMP Racing не допускал ошибок, контролировал развитие событий и уже во второй раз со старта чемпионата стал сильнейшим.

Но куда больше впечатлило выступление 15-летнего спортсмена в финальной гонке этапа: Кирилл был на реверсивной решетке восьмым, первый круг закончил четвертым, а уже к середине дистанции вышел вперед и начал отрываться. И Ван'т Хоффа, и Трулли Смаль вновь опередил в реальной борьбе на трассе. 

Поднявшись на подиум четыре раза из четырех возможных, гонщик заметно улучшил свои позиции в общем зачете. 

А вот для другого россиянина Никиты Бедрина (№13) уик-энд принес прямо противоположные эмоции. В первом же повороте первой гонки белгородец столкнулся с Хамдой Аль-Кубайси. Он смог продолжить борьбу и приехал пятым, но после финиша пожаловался на боль в кисти. 

После осмотра Никиты медики поставили предварительный диагноз перелом пальца и не допустили его к продолжению выступлений. Из-за этого с шестой строчки в классификации Бедрин опустился на восьмую. 

Сезон Формулы 4 в ОАЭ продолжится 5-6 февраля на «Яс-Марине».

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Положение в общем зачете чемпионата ОАЭ Ф4 после 3-го этапа

Поз. Гонщик Команда Очки Победы (подиумы)
1. Netherlands Дилано Ван'т Хофф Xcel Motorsport 229 5 (9)
2. Italy Энцо Трулли CRAM Durango 204 3 (8)
3. Russian Federation Кирилл Смаль Xcel Motorsport 178 3 (8)
4. United Arab Emirates Хамда Аль-Кубайси Abu Dhabi Racing 136 1 (4)
…8. Russian Federation Никита Бедрин Xcel Motorsport 71 - (1)
…10. Ukraine Александр Патрышев Xcel Motorsport 39 -
Российский гонщик Ф4 Смаль попал в аварию и пробился с последнего места на подиум

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Российский гонщик Ф4 Смаль попал в аварию и пробился с последнего места на подиум
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Серия Другие Формулы
Автор Александр Кабановский

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