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Российский пилот Формулы 4 начал сезон в победы в Дубае, обогнав сына Трулли

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Российский пилот Формулы 4 начал сезон в победы в Дубае, обогнав сына Трулли
Автор:
, Ответственный редактор

Кирилл Смаль выиграл одну из гонок первого этапа чемпионата ОАЭ

Формульный сезон 2021 года стартовал уже в середине января. В четверг и пятницу на трассе в Дубае прошли гонки Формулы 4, собравшие на старте полтора десятка участников. 

Первым победителем стал 15-летний Энцо Трулли – сын экс-пилота Ф1 Ярно Трулли. Прежде гонщик стартовал только в картинге, и первый же старт в «формулах» принес ему место на вершине подиума. 

После этого лидерство перехватил юный голландец Дилано Ван'т Хофф, выигравший две гонки, а главным героем финального заезда стал Кирилл Смаль. 

15-летний россиянин из программы SMP Racing стартовал только шестым, но сразу вышел на третье место, позже поднялся на второе, а в концовке дистанции нагнал и опередил лидировавшего Трулли. Для пилота из уральского Арамиля эта победа стала первой в Ф4 – прошлый год он провел в итальянской и немецкой сериях, где поднимался на подиум, но выигрывать ему еще не удавалось.

По сумме очков Смаль завершил этап вторым. Его ровесник Никита Бедрин заработал очки в каждой из гонок и обосновался на седьмой строчке – белгородец, как и Трулли, никогда прежде не выступал в формульных сериях, зато в 2020-м финишировал четвертым в чемпионате Европы по картингу. 

Сезон молодежной серии продолжится 22-23 января на «Яс-Марине».

Положение в общем зачете чемпионатат ОАЭ Формулы 4 после первого этапа

Поз. Гонщик Команда Очки Победы (подиумы)
1. Netherlands Дилано Ван'т Хофф Xcel Motorsport 80 2 (3)
2. Russian Federation Кирилл Смаль Xcel Motorsport 67 1 (3)
3. Italy Энцо Трулли CRAM Durango 55 1 (2)
…7. Russian Federation Никита Бедрин Xcel Motorsport 26 -
…11. Ukraine Александр Патрышев Xcel Motorsport 2 -
Кирилл Смаль, Prema Powerteam

Кирилл Смаль, Prema Powerteam

Фото: SMP Racing

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Об этой статье

Серия Другие Формулы
Пилоты Ярно Трулли , Кирилл Смаль
Автор Александр Кабановский

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