Российский пилот Формулы 4 начал сезон в победы в Дубае, обогнав сына Трулли
Кирилл Смаль выиграл одну из гонок первого этапа чемпионата ОАЭ
Формульный сезон 2021 года стартовал уже в середине января. В четверг и пятницу на трассе в Дубае прошли гонки Формулы 4, собравшие на старте полтора десятка участников.
Первым победителем стал 15-летний Энцо Трулли – сын экс-пилота Ф1 Ярно Трулли. Прежде гонщик стартовал только в картинге, и первый же старт в «формулах» принес ему место на вершине подиума.
После этого лидерство перехватил юный голландец Дилано Ван'т Хофф, выигравший две гонки, а главным героем финального заезда стал Кирилл Смаль.
15-летний россиянин из программы SMP Racing стартовал только шестым, но сразу вышел на третье место, позже поднялся на второе, а в концовке дистанции нагнал и опередил лидировавшего Трулли. Для пилота из уральского Арамиля эта победа стала первой в Ф4 – прошлый год он провел в итальянской и немецкой сериях, где поднимался на подиум, но выигрывать ему еще не удавалось.
По сумме очков Смаль завершил этап вторым. Его ровесник Никита Бедрин заработал очки в каждой из гонок и обосновался на седьмой строчке – белгородец, как и Трулли, никогда прежде не выступал в формульных сериях, зато в 2020-м финишировал четвертым в чемпионате Европы по картингу.
Сезон молодежной серии продолжится 22-23 января на «Яс-Марине».
Положение в общем зачете чемпионатат ОАЭ Формулы 4 после первого этапа
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|Победы (подиумы)
|1.
|Дилано Ван'т Хофф
|Xcel Motorsport
|80
|2 (3)
|2.
|Кирилл Смаль
|Xcel Motorsport
|67
|1 (3)
|3.
|Энцо Трулли
|CRAM Durango
|55
|1 (2)
|…7.
|Никита Бедрин
|Xcel Motorsport
|26
|-
|…11.
|Александр Патрышев
|Xcel Motorsport
|2
|-
Кирилл Смаль, Prema Powerteam
Фото: SMP Racing
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|Серия
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|Пилоты
|Ярно Трулли , Кирилл Смаль
|Автор
|Александр Кабановский