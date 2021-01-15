Формульный сезон 2021 года стартовал уже в середине января. В четверг и пятницу на трассе в Дубае прошли гонки Формулы 4, собравшие на старте полтора десятка участников.

Первым победителем стал 15-летний Энцо Трулли – сын экс-пилота Ф1 Ярно Трулли. Прежде гонщик стартовал только в картинге, и первый же старт в «формулах» принес ему место на вершине подиума.

После этого лидерство перехватил юный голландец Дилано Ван'т Хофф, выигравший две гонки, а главным героем финального заезда стал Кирилл Смаль.

15-летний россиянин из программы SMP Racing стартовал только шестым, но сразу вышел на третье место, позже поднялся на второе, а в концовке дистанции нагнал и опередил лидировавшего Трулли. Для пилота из уральского Арамиля эта победа стала первой в Ф4 – прошлый год он провел в итальянской и немецкой сериях, где поднимался на подиум, но выигрывать ему еще не удавалось.

По сумме очков Смаль завершил этап вторым. Его ровесник Никита Бедрин заработал очки в каждой из гонок и обосновался на седьмой строчке – белгородец, как и Трулли, никогда прежде не выступал в формульных сериях, зато в 2020-м финишировал четвертым в чемпионате Европы по картингу.

Сезон молодежной серии продолжится 22-23 января на «Яс-Марине».

Положение в общем зачете чемпионатат ОАЭ Формулы 4 после первого этапа

Поз. Гонщик Команда Очки Победы (подиумы) 1. Дилано Ван'т Хофф Xcel Motorsport 80 2 (3) 2. Кирилл Смаль Xcel Motorsport 67 1 (3) 3. Энцо Трулли CRAM Durango 55 1 (2) …7. Никита Бедрин Xcel Motorsport 26 - …11. Александр Патрышев Xcel Motorsport 2 -