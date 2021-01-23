Российский гонщик Ф4 Смаль попал в аварию и пробился с последнего места на подиум
На трассе «Яс-Марина» прошел второй этап чемпионата ОАЭ, где вновь проявили себя Кирилл Смаль и Никита Бедрин
После первого этапа, где он выиграл одну из гонок, 15-летний протеже SMP Racing Кирилл Смаль стал одним из фаворитов зимней серии Формулы 4 в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако второй этап начался для уральца сложно – в пятницу он оба раза финишировал только пятым, причем в первой гонке потерял и эту позицию после штрафа за слишком опасную езду.
В субботу утром Смаль и вовсе попал в первую в сезоне аварию (на фото), не сумев разъехаться с одним из соперников. После этого казалось, что в финальной гонке этапа у россиянина вовсе нет шансов, ведь стартовал он 13-м и последним.
Однако Кирилл провел блистательную гонку и за девять кругов вышел на вторую позицию. Он не успел опередить только Хамду Аль-Кубайси, 18-летнюю дочку известного эмиратского пилота Халеда Аль-Кубайси, которая и стала неожиданной победительницей.
Еще один гонщик SMP Racing Никита Бедрин постепенно добавлял по ходу уик-энда, заняв восьмое место, затем шестое, а затем и третье – это первый подиум белгородца после перехода из картинга. В заключительном заезде с реверсивной решеткой гонщик вновь финишировал шестым.
Победителями гонок на «Яс-Марине» стали Энцо Трулли и – дважды – Дилано Ван'т Хофф. Последний теперь уверенно лидирует в общем зачете, а первый смог потеснить Смаля со второй строчки.
В следующий уик-энд участников чемпионата ждет этап в Дубае.
Положение в общем зачете чемпионата ОАЭ Ф4 после 2 этапа
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|Победы (подиумы)
|1.
|Дилано Ван'т Хофф
|Xcel Motorsport
|163
|4 (6)
|2.
|Энцо Трулли
|CRAM Durango
|130
|2 (5)
|3.
|Хамда Аль-Кубайси
|Abu Dhabi Racing
|111
|1 (4)
|4.
|Кирилл Смаль
|Xcel Motorsport
|98
|1 (4)
|…6.
|Никита Бедрин
|Xcel Motorsport
|61
|- (1)
|…11.
|Александр Патрышев
|Xcel Motorsport
|17
|-
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|Кирилл Смаль
|Автор
|Александр Кабановский