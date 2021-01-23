После первого этапа, где он выиграл одну из гонок, 15-летний протеже SMP Racing Кирилл Смаль стал одним из фаворитов зимней серии Формулы 4 в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако второй этап начался для уральца сложно – в пятницу он оба раза финишировал только пятым, причем в первой гонке потерял и эту позицию после штрафа за слишком опасную езду.

В субботу утром Смаль и вовсе попал в первую в сезоне аварию (на фото), не сумев разъехаться с одним из соперников. После этого казалось, что в финальной гонке этапа у россиянина вовсе нет шансов, ведь стартовал он 13-м и последним.

Однако Кирилл провел блистательную гонку и за девять кругов вышел на вторую позицию. Он не успел опередить только Хамду Аль-Кубайси, 18-летнюю дочку известного эмиратского пилота Халеда Аль-Кубайси, которая и стала неожиданной победительницей.

Еще один гонщик SMP Racing Никита Бедрин постепенно добавлял по ходу уик-энда, заняв восьмое место, затем шестое, а затем и третье – это первый подиум белгородца после перехода из картинга. В заключительном заезде с реверсивной решеткой гонщик вновь финишировал шестым.

Победителями гонок на «Яс-Марине» стали Энцо Трулли и – дважды – Дилано Ван'т Хофф. Последний теперь уверенно лидирует в общем зачете, а первый смог потеснить Смаля со второй строчки.

В следующий уик-энд участников чемпионата ждет этап в Дубае.

Положение в общем зачете чемпионата ОАЭ Ф4 после 2 этапа