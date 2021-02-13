Зимняя серия Формулы 4 в Арабских Эмиратах получилась короткой – все пять ее этапов и 20 гонок прошли на двух трассах в течение одного месяца. Решающие старты прошли в Дубае, где решилась судьба дуэли за чемпионский титул, который с первого дня вели Энцо Трулли и Дилано Ван'т Хофф.

Однако по ходу финала ни одному из них не удалось подняться на вершину подиума. Внимание же приковал к себе Влад Ломко – 16-летний россиянин уже был знаком с техникой Ф4 по прошлогодним выступлениям в немецкой и итальянской сериях, однако в ОАЭ он прежде не стартовал.

Несмотря на это, Ломко выиграл поул первой гонки, опередив всех соперников на полсекунды (примерно столько же отделили второе место от последнего). Петербуржец (№69 на фото) выиграл старт и лидировал до середины первого заезда, когда в него врезалась Хамда Аль-Кубайси. Судьи были благосклонны и не стали наказывать девушку, которая первой пересекла линию финиша, тогда как Влад сделал это только шестым.

Но в двух следующих гонках Ломко ясно показал, кто здесь быстрее всех – и оба раза стал сильнейшим. Справедливости ради, один раз он завершил дистанцию на трассе вторым, следом за Ван'т Хоффом, но тот вырвался вперед лишь благодаря фальстарту, за который еще по ходу гонки получил штраф.

Финальный заезд этапа и сезона прошел по системе с реверсивным стартом. В этом упражнении себя по ходу серии настоящим мастером зарекомендовал Кирилл Смаль (№7 на фото) – он стал сильнейшим и на этот раз, одержав уже четвертую в сезоне победу.

Трулли финишировал в решающей гонке третьим, прямо перед главным соперником. Это принесло 15-летнему итальянцу титул с разницей в одно очко. С победой гонщика поздравила команда – его отец Ярно в Дубай не поехал.

Энцо Трулли после чемпионского финиша сезона

Смаль в итоге стал бронзовым призером чемпионата, заметно переиграв по очкам Аль-Кубайси.

Россиянин Никита Бедрин, сломавший палец в аварии по ходу сезона, был вынужден пропустить и решающий этап, из-за чего соперники оттеснили его из первой десятки общего зачета.

Ломко, проведя всего один уик-энд, занял общее 12-е место – и наверняка оказался бы еще выше, если бы не авария в первой гонке.

Итоговое положение в общем зачете чемпионата ОАЭ Ф4