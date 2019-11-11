Племянник Макрея дебютирует в формульных гонках в 2020 году
Поделились
Комментарии
В отличие от своего знаменитого дяди Колина, 14-летний Макс Макрей предпочел начать карьеру в кольцевых гонках, а не ралли.
Семья Макреев плотно связана с раллийными гонками – помимо самого чемпиона мира 1995 года, в этой дисциплине выступали его отец Джимми и брат Алистер.
Однако сын последнего Макс избрал другой путь для своей карьеры. Молодой спортсмен, проживающий в Австралии, стал победителем в отборочном турнире для молодых талантов и получил в качестве приза оплаченный сезон в местной в Формуле 1000.
Соревнования на одинаковых машинах с мотоциклетными моторами объемом в 1 литр и мощностью 170 л.с. проходят на трассах Западной Австралии, сезон состоит из пяти уик-эндов и 15 гонок.
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Другие Формулы
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Племянник Макрея дебютирует в формульных гонках в 2020 году
Поделились
Комментарии
Другие Формулы Следующая сессия
9 авг. - 10 авг.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу