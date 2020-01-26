Новозеландская гонщица получила травму спины в аварии на втором этапе TRS

Очередной уик-энд зимней новозеландской серии проходил на трассе «Теретонга». В субботней квалификации Челси Херберт, едва покинув боксы, врезалась в барьер из шин с внешней стороны стартовой прямой.

Спасатели извлекли 21-летнюю гонщику из кокпита, она была в сознании, но жаловалась на сильные боли в спине. Девушку доставили в госпиталь, где томография выявила у нее повреждение в одном из позвонков.

Травма не потребует операции, но не позволит Херберт выступить в оставшихся гонках сезона TRS.

Ранее бельгиец Амори Кордель уже выбыл из строя, когда его машина подскочила в воздух и жестко приземлилась после выезда в зону безопасности по ходу первого этапа сезона.

Машина Челси Херберт после аварии Фото: Toyota Racing Series

По итогам уик-энда лидер общего зачета Лиам Лоусон укрепился в таблице общего зачета благодаря очередной победе, хотя его главный соперник, кибергонщик Игор Фрага, также дважды поднимался на подиум. А вот партнер Лоусона по молодежной программе Red Bull Юки Цунода провел уик-энд в Теретонге не лучшим образом и уступил третью строчку в таблице стабильному Грегуару Соси.

Также победителями по ходу этапа стали не входящие в число лидеров сезона бразилец Кайо Колле и француз Эмильен Деннер.

Положение в общем зачете по итогам двух этапов