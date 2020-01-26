Новозеландская гонщица получила травму спины в аварии на втором этапе TRS
Челси Херберт не сможет продолжать выступления в Toyota Racing Series из-за повреждения позвонка после столкновения с отбойником по ходу квалификации.
Очередной уик-энд зимней новозеландской серии проходил на трассе «Теретонга». В субботней квалификации Челси Херберт, едва покинув боксы, врезалась в барьер из шин с внешней стороны стартовой прямой.
Спасатели извлекли 21-летнюю гонщику из кокпита, она была в сознании, но жаловалась на сильные боли в спине. Девушку доставили в госпиталь, где томография выявила у нее повреждение в одном из позвонков.
Травма не потребует операции, но не позволит Херберт выступить в оставшихся гонках сезона TRS.
Ранее бельгиец Амори Кордель уже выбыл из строя, когда его машина подскочила в воздух и жестко приземлилась после выезда в зону безопасности по ходу первого этапа сезона.
Машина Челси Херберт после аварии
Фото: Toyota Racing Series
По итогам уик-энда лидер общего зачета Лиам Лоусон укрепился в таблице общего зачета благодаря очередной победе, хотя его главный соперник, кибергонщик Игор Фрага, также дважды поднимался на подиум. А вот партнер Лоусона по молодежной программе Red Bull Юки Цунода провел уик-энд в Теретонге не лучшим образом и уступил третью строчку в таблице стабильному Грегуару Соси.
Также победителями по ходу этапа стали не входящие в число лидеров сезона бразилец Кайо Колле и француз Эмильен Деннер.
Положение в общем зачете по итогам двух этапов
|Поз.
|Гонщик
|Очки
|Победы
|Подиумы
|1.
|Лиам Лоусон
|153
|3
|4
|2.
|Игор Фрага
|135
|-
|4
|3.
|Грегуар Соси
|118
|-
|1
|4.
|Юки Цунода
|112
|1
|2
|5.
|Франко Колапинто
|107
|-
|1
|5.
|Лирим Цендели
|104
|-
|3
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Об этой статье
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|Пилоты
|Челси Херберт
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Новозеландская гонщица получила травму спины в аварии на втором этапе TRS
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