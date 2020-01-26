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Новозеландская гонщица получила травму спины в аварии на втором этапе TRS

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Новозеландская гонщица получила травму спины в аварии на втором этапе TRS
Автор:
, редактор (Австралия)
26 янв. 2020 г., 08:36

Челси Херберт не сможет продолжать выступления в Toyota Racing Series из-за повреждения позвонка после столкновения с отбойником по ходу квалификации.

Очередной уик-энд зимней новозеландской серии проходил на трассе «Теретонга». В субботней квалификации Челси Херберт, едва покинув боксы, врезалась в барьер из шин с внешней стороны стартовой прямой. 

Спасатели извлекли 21-летнюю гонщику из кокпита, она была в сознании, но жаловалась на сильные боли в спине. Девушку доставили в госпиталь, где томография выявила у нее повреждение в одном из позвонков. 

Травма не потребует операции, но не позволит Херберт выступить в оставшихся гонках сезона TRS. 

Ранее бельгиец Амори Кордель уже выбыл из строя, когда его машина подскочила в воздух и жестко приземлилась после выезда в зону безопасности по ходу первого этапа сезона

Машина Челси Херберт после аварии

Машина Челси Херберт после аварии

Фото: Toyota Racing Series

По итогам уик-энда лидер общего зачета Лиам Лоусон укрепился в таблице общего зачета благодаря очередной победе, хотя его главный соперник, кибергонщик Игор Фрага, также дважды поднимался на подиум. А вот партнер Лоусона по молодежной программе Red Bull Юки Цунода провел уик-энд в Теретонге не лучшим образом и уступил третью строчку в таблице стабильному Грегуару Соси.

Также победителями по ходу этапа стали не входящие в число лидеров сезона бразилец Кайо Колле и француз Эмильен Деннер.

Положение в общем зачете по итогам двух этапов

Поз. Гонщик Очки Победы Подиумы
1. New Zealand Лиам Лоусон 153 3 4
2. Brazil Игор Фрага 135 - 4
3. Switzerland Грегуар Соси 118 - 1
4. Japan Юки Цунода 112 1 2
5. Argentina Франко Колапинто 107 - 1
5. Germany Лирим Цендели 104 - 3

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Об этой статье

Серия Другие Формулы
Пилоты Челси Херберт
Автор Эндрю ван Лёвен

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