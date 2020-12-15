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Другие Формулы / Новости Motorsport.com

Motorsport.tv покажет документальный фильм о Гонке чемпионов

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Новая премьера на видеоплатформе Motorsport Network

Видеоплатформа Motorsport.tv начинает показ документального фильма On the Line, посвященного 30 годам проведения Гонки чемпионов. Посмотреть фильм можно будет по запросу.

В фильме показаны такие звезды автоспорта, как Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель, Том Кристенсен, Дэвид Култхард, Джефф Гордон, Джимми Джонсон и многие другие.

Сюжет On the Line рассказывает о появлении и расцвете Гонки чемпионов, а также дает возможность узнать о внутренней кухне мероприятия из уст его участников. 

Вместе с премьерой фильма, организаторы Гонки чемпионов запустят собственный канал на Motorsport.tv, на котором, кроме прочего, будут показывать архивные кадры за 30 лет проведения мероприятия.

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