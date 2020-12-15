Motorsport.tv покажет документальный фильм о Гонке чемпионов
Поделились
Комментарии
Новая премьера на видеоплатформе Motorsport Network
Видеоплатформа Motorsport.tv начинает показ документального фильма On the Line, посвященного 30 годам проведения Гонки чемпионов. Посмотреть фильм можно будет по запросу.
В фильме показаны такие звезды автоспорта, как Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель, Том Кристенсен, Дэвид Култхард, Джефф Гордон, Джимми Джонсон и многие другие.
Сюжет On the Line рассказывает о появлении и расцвете Гонки чемпионов, а также дает возможность узнать о внутренней кухне мероприятия из уст его участников.
Вместе с премьерой фильма, организаторы Гонки чемпионов запустят собственный канал на Motorsport.tv, на котором, кроме прочего, будут показывать архивные кадры за 30 лет проведения мероприятия.
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Другие Формулы
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Motorsport.tv покажет документальный фильм о Гонке чемпионов
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер