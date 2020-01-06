Lamborghini обречена на успех в ближайшие годы – и вот почему

Позиция Lamborghini выглядит сейчас весьма уверенной. Прошедший 2019 год оказался для фирмы чуть ли не рекордно успешным за всю 56-летнюю историю: в первой половине финансового года поставки по всему миру выросли на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – во многом благодаря кроссоверу Urus.

Кроме того, Lamborghini входит в список рекордсменов по времени круга на знаменитом Нюрбургринге среди серийных машин благодаря достижению заводского пилота Марко Мапелли. Еще в июле 2018 года он проехал все повороты культовой трассы за 6:44:97, пилотируя Aventador SVJ. Гоночный дивизион компании оставил за собой в прошедшем году, к примеру, конструкторский титул серии IMSA GTD и чемпионство в International GT Open.

Позиция компании в данный момент обусловлена рядом различных факторов, которые не только обеспечивают нынешнее положение Lamborghini, но и практически гарантируют ей развитие успеха в течение ближайших лет. И вот некоторые из них.

Больше, чем внешность

Впечатляющий дизайн и мощные силовые установки были отличительными чертами модельной линейки Lamborghini на протяжении многих лет – с тех пор, как в 1964 году со стапелей сошел первый 350 GT с 12-цилиндровым мотором. Но сейчас 700 л.с. порой считаются нормой даже для семейного седана, и производители экзотических малотиражных спорткаров не могут позволить себе почивать на лаврах.

Соответственно, такие суперкары, как, скажем, Huracan Evo Spyder, отличаются не просто эффектной внешностью и достойными характеристиками, но и весьма сложными интегрированными технологиями, которые делают суперкары из Санта-Агата-Болоньезе вполне удобными и комфортными «машинами на каждый день".

«Это фундаментально важно», – заявил редакции Motor1 прошлым летом на газоне дизайнерской выставки в Пеббл-Бич технический шеф Lamborghini Маурицио Реджиани. "Эти системы позволяют нам лучше интерпретировать ожидания водителя. Например, если вы выбираете режим Sport, вы, определенно, рассчитываете получить больше эмоций. Таким образом, полноуправляемое шасси и система векторизации тяги позволяют поддерживать требуемый угол заноса, если водитель этого желает.

2020 Lamborghini Aventador SVJ Roadster

При этом системы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить требуемую устойчивость. И наоборот, если водитель выбирает режим Strada, мы знаем, что он хотел бы, чтобы автомобиль был более стабильным и более легким в управлении – а это влияет на распределение крутящего момента, жесткость подвески, настройки системы стабилизации и другие изменяемые характеристики».

У Lamborghini есть определенные принципы, которых компания придерживается – например, активное использование атмосферных V10 и V12. Однако в один прекрасный момент фирма решила продемонстрировать свою готовность к современным веяниям, задействовав на кроссовере Urus наддувный 650-сильный V8 – в первую очередь благодаря уверенной тяге на низких оборотах, которую тот обеспечивает. Это первый случай, когда итальянцы использовали наддув на серийной машине. В итоге у Lamborghini получился кроссовер, который способен разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем суперкар Gallardo.

Учитывая вышеописанное, нет ничего удивительного в том, что продажи Lamborghini идут вверх – и это касается не только «Уруса», но и семейств Huracan и Aventador. Уже ходят слухи, что в течение ближайших лет компания будет вынуждена искусственно ограничивать поставки на уровне в 8 500 машин в год, чтобы сохранить их стабильность и определенную эксклюзивность своего имиджа.

Имидж – половина дела

Создание впечатляющих машин – это одно, а их продвижение – отнюдь другое. Маркетинг бренда также выделяет компанию Lamborghini среди ее коллег-конкурентов. Хорошим примером может служить серия рождественских роликов Lamborghini Real Lover, которые играют на неких потаенных сердечных струнках и наглядно дают понять, что у компании есть четкое представление – кто является покупателями суперкаров Lamborghini и почему они так привлекают фанатов.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster

В Lamborghini, впрочем, не ограничиваются традиционными рекламными видео. В социальных сетях, например, в Instagram фирма опережает по числу фолловеров земляков из Ferrari практически на 30%. Социальные медиаплатформы – хороший способ донести до своих 24,6 миллиона подписчиков собственные взгляды на то, что такое Lamborghini в целом и каждый суперкар по отдельности.

Нельзя сбрасывать со счетов и побочную продукцию марки (например, одежду и аксессуары), которая позволяет прикоснуться к ее идеалам тем, кто пока не насобирал денег на суперкар. Бренд даже начал сотрудничество с Lego, выпустив два новых набора для Urus и Huracan.

Возглавить и увлечь

Всем вышеописанным фирма располагает довольно давно. Однако необходимо воздать должное и нынешнему генеральному директору Lamborghini Стефано Доменикали. Родившийся и выросший в итальянской Имоле, Доменикали провел большую часть своей юности на гоночной трассе Autodromo Enzo e Dino Ferrari, помогая в паддоках во время трековых уик-эндов. Есть в его резюме и строчка, отсылающая ко времени, проведенному в составе руководства команды Ferrari F1. А в 2014 году Доменикали влился в состав компании Audi.

«Именно люди в нашем бизнесе значат для меня больше всего. Все дело в невероятно увлеченной и преданной команде», – говаривал нынешний глава Lamborghini. У руля фирмы он встал через два года после присоединения к Audi, сменив на этом посту Стефана Винкельмана. И ему пришлось взять на себя, условно говоря, повышенные обязательства: за 11 лет работы Винкельман вывел компанию на путь устойчивого роста, удвоив годовой объем продаж и увеличив численность персонала более, чем на 50 процентов. При Стефане появились на свет две из трех моделей, составляющих сейчас линейку Lamborghini. Но учитывая рекордный год, который компания только что завершила, Доменикали, похоже, вполне справляется со своими обязанностями.