Киберспортсмен Игор Фрага вышел в лидеры Toyota Racing Series

Очередной уик-энд зимней новозеландской серии прошел на трассе «Хэмптон-Даунс». Самым успешным гонщиком этапа стал Игор Фрага, который в 2018 году выиграл виртуальный чемпионат под эгидой FIA.

В первой гонке уик-энда Фрага одержал дебютную победу в TRS, а затем повторил успех в третьем заезде. По итогам этапа бразильский гонщик получил Мемориальный трофей Денни Хьюма, который вручается в честь единственного новозеландского чемпиона Формулы 1.

Триумфатором второй гонки стал аргентинец Франко Колапинто. А главный соперник Фраги в борьбе за титул Лиам Лоусон дважды становился вторым, но в финальном заезде сошел с дистанции после поломки и последующей аварии с одним из соперников.

Еще по одному подиуму на третьем этапе заработали юниор Red Bull Юки Цунода, Грегуар Соси, Петр Птачек и Колапинто.

Теперь за два этапа (шесть гонок) до конца сезона Фрага лидирует с преимуществом в 17 очков над Лоусоном.

Положение в общем зачете по итогам трех этапов (топ-10)

Поз. Гонщик Очки Победы Подиумы 1. Игор Фрага 219 2 6 2. Лиам Лоусон 202 3 6 3. Грегуар Соси 171 - 2 4. Франко Колапинто 165 1 2 5. Юки Цунода 157 1 3 6. Лирим Цендели 147 - 3 7. Кайо Колле 141 1 1 8. Петр Птачек 123 - 1 9. Оливер Расмуссен 105 - 2 10. Идо Коэн 93 - -