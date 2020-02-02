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Другие Формулы / Отчет об этапе

Киберспортсмен Игор Фрага вышел в лидеры Toyota Racing Series

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Киберспортсмен Игор Фрага вышел в лидеры Toyota Racing Series
Автор:
2 февр. 2020 г., 19:00

Чемпион FIA Gran Turismo выиграл сразу две гонки на третьем этапе новозеландского первенства.

Очередной уик-энд зимней новозеландской серии прошел на трассе «Хэмптон-Даунс». Самым успешным гонщиком этапа стал Игор Фрага, который в 2018 году выиграл виртуальный чемпионат под эгидой FIA. 

В первой гонке уик-энда Фрага одержал дебютную победу в TRS, а затем повторил успех в третьем заезде. По итогам этапа бразильский гонщик получил Мемориальный трофей Денни Хьюма, который вручается в честь единственного новозеландского чемпиона Формулы 1.

Триумфатором второй гонки стал аргентинец Франко Колапинто. А главный соперник Фраги в борьбе за титул Лиам Лоусон дважды становился вторым, но в финальном заезде сошел с дистанции после поломки и последующей аварии с одним из соперников.

Еще по одному подиуму на третьем этапе заработали юниор Red Bull Юки Цунода, Грегуар Соси, Петр Птачек и Колапинто.

Теперь за два этапа (шесть гонок) до конца сезона Фрага лидирует с преимуществом в 17 очков над Лоусоном.

Положение в общем зачете по итогам трех этапов (топ-10)

Поз. Гонщик Очки Победы Подиумы
1. Brazil Игор Фрага 219 2 6
2. New Zealand Лиам Лоусон 202 3 6
3. Switzerland Грегуар Соси 171 - 2
4. Argentina Франко Колапинто 165 1 2
5. Japan Юки Цунода 157 1 3
6. Germany Лирим Цендели 147 - 3
7. Brazil Кайо Колле 141 1 1
8. Czech Republic Петр Птачек 123 - 1
9. Denmark Оливер Расмуссен 105 - 2
10. Israel Идо Коэн 93 - -
Слайдер
Список

1/4

Фотограф: Пресс-релиз

2/4

Фотограф: Пресс-релиз

3/4

Фотограф: Пресс-релиз

4/4

Фотограф: Пресс-релиз

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Об этой статье

Серия Другие Формулы
Пилоты Игорь Фрага
Автор Денис Буденков

Другие Формулы Следующая сессия

TRS: Хэмптон-Даунс

TRS: Хэмптон-Даунс

31 янв. - 2 февр.
Третья гонка Старт через
02 Часов
:
56 Минут
:
03 Секунд

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