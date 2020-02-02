Киберспортсмен Игор Фрага вышел в лидеры Toyota Racing Series
Чемпион FIA Gran Turismo выиграл сразу две гонки на третьем этапе новозеландского первенства.
Очередной уик-энд зимней новозеландской серии прошел на трассе «Хэмптон-Даунс». Самым успешным гонщиком этапа стал Игор Фрага, который в 2018 году выиграл виртуальный чемпионат под эгидой FIA.
В первой гонке уик-энда Фрага одержал дебютную победу в TRS, а затем повторил успех в третьем заезде. По итогам этапа бразильский гонщик получил Мемориальный трофей Денни Хьюма, который вручается в честь единственного новозеландского чемпиона Формулы 1.
Триумфатором второй гонки стал аргентинец Франко Колапинто. А главный соперник Фраги в борьбе за титул Лиам Лоусон дважды становился вторым, но в финальном заезде сошел с дистанции после поломки и последующей аварии с одним из соперников.
Еще по одному подиуму на третьем этапе заработали юниор Red Bull Юки Цунода, Грегуар Соси, Петр Птачек и Колапинто.
Теперь за два этапа (шесть гонок) до конца сезона Фрага лидирует с преимуществом в 17 очков над Лоусоном.
Положение в общем зачете по итогам трех этапов (топ-10)
|Поз.
|Гонщик
|Очки
|Победы
|Подиумы
|1.
|Игор Фрага
|219
|2
|6
|2.
|Лиам Лоусон
|202
|3
|6
|3.
|Грегуар Соси
|171
|-
|2
|4.
|Франко Колапинто
|165
|1
|2
|5.
|Юки Цунода
|157
|1
|3
|6.
|Лирим Цендели
|147
|-
|3
|7.
|Кайо Колле
|141
|1
|1
|8.
|Петр Птачек
|123
|-
|1
|9.
|Оливер Расмуссен
|105
|-
|2
|10.
|Идо Коэн
|93
|-
|-
Фотограф: Пресс-релиз
Фотограф: Пресс-релиз
Фотограф: Пресс-релиз
Фотограф: Пресс-релиз
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Об этой статье
|Серия
|Другие Формулы
|Пилоты
|Игорь Фрага
|Автор
|Денис Буденков
Киберспортсмен Игор Фрага вышел в лидеры Toyota Racing Series
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