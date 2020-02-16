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Другие Формулы / TRS: Мэнфилд / Отчет о гонке

Кибергонщик Фрага опередил юниоров Red Bull и стал чемпионом серии TRS

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Кибергонщик Фрага опередил юниоров Red Bull и стал чемпионом серии TRS
Автор:
, Ответственный редактор
16 февр. 2020 г., 08:15

На финальном этапе новозеландского первенства Игор Фрага выиграл две гонки из трех, завоевав звание сильнейшего – лидировавший перед началом уик-энда Лиам Лоусон уступил бразильцу шесть очков.

Финальный этап Toyota Racing Series прошел на трассе в Мэнфилде. И хотя математические шансы на титул сохраняли многие, однозначными фаворитами были гонщик Red Bull Junior Лиам Лоусон и уступавший ему восемь очков Фрага.

Бразильский киберпилот стал сильнейшим в первой гонке уик-энда, а в заезде с реверсивным стартом два соперника соприкоснулись колесами в первом повороте – и вперед вышел Игор. В общем зачете оба даже не попали на подиум, но это уже не имело значения. Перед решающей гонкой всего сезона – Гран При Новой Зеландии – очков у претендентов оказалось поровну. 

Тот, кто опережал соперника, становился чемпионом. На протяжении всех 35 кругов по трассе имени Криса Эймона Лоусон давил на лидировавшего Фрагу, но тот хладнокровно сдерживал прессинг. Понимая, что титул ускользает из рук, новозеландский гонщик пошел в решающую атаку – но ошибся и потерял еще одну позицию.

Одержав четвертую победу в сезоне, 21-летний Игор Фрага стал новым чемпионом TRS, а также пополнил список победителей Гран При Новой Зеландии, куда входят Айртон Сенна, Эмерсон Фиттипальди и Нельсон Пике. 

Также стоит отметить, что победителем второй гонки уик-энда стал голландец Теймен ван дер Хелм. Он вынужден был пропустить два первых этапа и лишь после этого, отметив 16-й день рождения, включиться в борьбу. 

Еще один протеже Red Bull Юки Цунода, ни разу не побывав на подиуме за два финальных этапа, пропустил на третье место общего зачета Франко Колапинто, на протяжении шести финальных гонок не покидавшего пьедестал. 

Итоговое положение в общем зачете Toyota Racing Series

Поз. Гонщик Очки Победы Подиумы
1. Brazil Игор Фрага 362 4 9
2. New Zealand Лиам Лоусон 356 5 10
3. Argentina Франко Колапинто 315 1 8
4. Japan Юки Цунода 257 1 3
3. Czech Republic Петр Птачек 241 - 3
5. Switzerland Грегуар Соси 220 - 2
5. Brazil Кайо Колле 219 1 1
5. Germany Лирим Цендели 200 - 4
5. Israel Идо Коэн 164 - -
5. Australia Джексон Уоллс 160 1 1
Игор Фрага

Игор Фрага

Фото: acisportitalia.it

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Об этой статье

Серия Другие Формулы
Этап TRS: Мэнфилд
Пилоты Игорь Фрага
Автор Александр Кабановский

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