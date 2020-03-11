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FIA расширила программу Всемирных гоночных игр до 15 дисциплин

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FIA расширила программу Всемирных гоночных игр до 15 дисциплин
Автор:
, редактор
11 мар. 2020 г., 13:35

Соревнования пройдут во второй раз, а число дисциплин увеличилось в 2,5 раза.

FIA представила программу новых Всемирных игр по автоспорту, которые пройдут в октябре во Франции. По сравнению с прошлыми играми, программа соревнований стала намного богаче – вместо шести дисциплин будут представлены 15. 

Программа сохранит все шесть видов соревнований, представленных на первых играх. Это заезды в классах GT, туринг и Формула 4, соревнования по дрифту, картинговый слалом и цифровые гонки. Существенно расширится программа благодаря включению в нее раллийных гонок – на асфальтовых трассах пройдут заезды в четырех разных дисциплинах. Также в программу добавятся исторические гонки, среди которых картинговый спринт и гонки на выносливость в картинге.

Новые Всемирные игры по автоспорту пройдут в Марселе и на трассе «Поль Рикар» с 23 по 25 октября 2020 года.

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Серия Другие Формулы
Автор Иван Матушкин

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