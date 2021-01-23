Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Арктика
26 февр.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Другие Формулы / Новость

Ferrari впервые взяла в свою Академию гонщицу

Поделились
Комментарии
Ferrari впервые взяла в свою Академию гонщицу
Автор:
, ответственный редактор

Юная Майя Вёг из Нидерландов стала победительницей отборочной программы и теперь сможет поработать в Маранелло

Программа по поиску талантливых девушек-гонщиц в возрасте 14-16 лет была запущена FIA при поддержке национальных федераций. Первым победителем Girls on Track - Rising Stars («Девчонки на трассе – восходящие звезды», англ.) стала 16-летняя Майя Вег. Теперь она сможет заниматься в Академии Ferrari и будет выступать в Формуле 4. 

Никогда прежде в молодежной программе Скудерии не было гонщиц, так что этот момент многие считают историческим. Майя родилась в Испании, ее мама бельгийка, а отец – голландец. 

«Я запомню этот день навсегда, – призналась девушка. – Радость переполняет меня, а победа в программе позволяет говорить, что я все делала правильно в последние годы на пути к своей мечте. Мне не терпится попасть в Маранелло и начать подготовку к дебюту в формульных соревнованиях».

В качестве приза за победу Вег также получит возможность провести тесты 700-сильного спорткара 488 Challenge EVO.

Отборочная программа длилась пять дней. В ней также участвовали Джулия Аюб (Бразилия, 15 лет), Антонелла Бассани (Италия, 14) и Дориан Пен (Франция, 16).

Испытания включали два дня тестов на гоночной «формуле», работу на симуляторе Ferrari, а также различные упражнения на проверку реакции и выносливости. Жюри анализировало физическую и психологическую форму девушек, их работу на трассе и за ее пределами. 

Джулия Аюб, Антонелла Бассани, Дориан Пен, Майя Вег

Джулия Аюб, Антонелла Бассани, Дориан Пен, Майя Вег

Фото: FIA

Российский пилот Формулы 4 начал сезон с победы в Дубае, обогнав сына Трулли

Предыдущая новость

Российский пилот Формулы 4 начал сезон с победы в Дубае, обогнав сына Трулли
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация , Другие Формулы
Пилоты Майя Вег
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое Сегодня

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!

Когда и где покажут новые машины Формулы 1: график презентаций
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Когда и где покажут новые машины Формулы 1: график презентаций

«Ему надо менять бизнес-модель». Экс-пилоты Ф1 назвали подход Хэмилтона неверным
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Ему надо менять бизнес-модель». Экс-пилоты Ф1 назвали подход Хэмилтона неверным

Магнуссен выиграл в суде у бывшего менеджера
Формула 1 Формула 1 / Новость

Магнуссен выиграл в суде у бывшего менеджера

Хэмилтон – не первая суперзвезда Формулы 1, что тянет с контрактом. Его кумир Сенна торговался еще дольше и круче
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Хэмилтон – не первая суперзвезда Формулы 1, что тянет с контрактом. Его кумир Сенна торговался еще дольше и круче

Mercedes, Ferrari, Toyota – кто круче всех в гонках? Запускаем свой рейтинг, чтобы найти ответ
Общая информация Общая информация / Статистика

Mercedes, Ferrari, Toyota – кто круче всех в гонках? Запускаем свой рейтинг, чтобы найти ответ

Самое важное:

Ferrari впервые взяла в свою Академию гонщицу
Misc Другие Формулы / Новость

Ferrari впервые взяла в свою Академию гонщицу

Российский пилот Формулы 4 начал сезон с победы в Дубае, обогнав сына Трулли
Misc Другие Формулы / Отчет о гонке

Российский пилот Формулы 4 начал сезон с победы в Дубае, обогнав сына Трулли

Motorsport.tv покажет документальный фильм о Гонке чемпионов
Статья с видео
Misc Другие Формулы / Новости Motorsport.com

Motorsport.tv покажет документальный фильм о Гонке чемпионов

Всемирные гоночные игры 2020 года отменили. Виноват коронавирус
TCR TCR / Новость

Всемирные гоночные игры 2020 года отменили. Виноват коронавирус

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

19ч
2
Формула 1

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

1дн
3
Формула 1

Анализ: Формула 1 побила рекорд прижимной силы. И она растет дальше!

16ч
4
Формула 1

Когда и где покажут новые машины Формулы 1: график презентаций

2дн
5
Формула 1

«Ему надо менять бизнес-модель». Экс-пилоты Ф1 назвали подход Хэмилтона неверным

3дн

Самое важное:

Ferrari впервые взяла в свою Академию гонщицу

Ferrari впервые взяла в свою Академию гонщицу

Другие Формулы
15мин
Российский пилот Формулы 4 начал сезон с победы в Дубае, обогнав сына Трулли

Российский пилот Формулы 4 начал сезон с победы в Дубае, обогнав сына Трулли

Другие Формулы
15 янв. 2021 г.
Motorsport.tv покажет документальный фильм о Гонке чемпионов

Motorsport.tv покажет документальный фильм о Гонке чемпионов

Другие Формулы
15 дек. 2020 г.
Всемирные гоночные игры 2020 года отменили. Виноват коронавирус

Всемирные гоночные игры 2020 года отменили. Виноват коронавирус

TCR
21 апр. 2020 г.
SMP Racing проведет чемпионат Формулы 4 в странах бывшего СССР

SMP Racing проведет чемпионат Формулы 4 в странах бывшего СССР

Другие Формулы
17 мар. 2020 г.
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.