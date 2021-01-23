Ferrari впервые взяла в свою Академию гонщицу

Программа по поиску талантливых девушек-гонщиц в возрасте 14-16 лет была запущена FIA при поддержке национальных федераций. Первым победителем Girls on Track - Rising Stars («Девчонки на трассе – восходящие звезды», англ.) стала 16-летняя Майя Вег. Теперь она сможет заниматься в Академии Ferrari и будет выступать в Формуле 4.

Никогда прежде в молодежной программе Скудерии не было гонщиц, так что этот момент многие считают историческим. Майя родилась в Испании, ее мама бельгийка, а отец – голландец.

«Я запомню этот день навсегда, – призналась девушка. – Радость переполняет меня, а победа в программе позволяет говорить, что я все делала правильно в последние годы на пути к своей мечте. Мне не терпится попасть в Маранелло и начать подготовку к дебюту в формульных соревнованиях».

В качестве приза за победу Вег также получит возможность провести тесты 700-сильного спорткара 488 Challenge EVO.

Отборочная программа длилась пять дней. В ней также участвовали Джулия Аюб (Бразилия, 15 лет), Антонелла Бассани (Италия, 14) и Дориан Пен (Франция, 16).

Испытания включали два дня тестов на гоночной «формуле», работу на симуляторе Ferrari, а также различные упражнения на проверку реакции и выносливости. Жюри анализировало физическую и психологическую форму девушек, их работу на трассе и за ее пределами.