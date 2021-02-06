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Другие Формулы / Отчет о гонке

Два штрафа испортили россиянину Смалю этап Формулы 4 на «Яс-Марине»

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Два штрафа испортили россиянину Смалю этап Формулы 4 на «Яс-Марине»
Автор:
, Ответственный редактор

По итогам четырех гонок очередного этапа чемпионата ОАЭ Кирилл Смаль всего раз побывал на подиуме

Зимняя серия для юных пилотов продолжила свой сезон на трассе, принимающей Гран При Абу-Даби Ф1. Два главных героя первой половины сезона – Энцо Трулли, сын экс-пилота Ф1 Ярно Трулли, и Дилано Ван'т Хофф – продолжили спор за титул, но было явно видно, что к четвертому этапу силы участников уже заметно выровнялись.

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Трулли-младший стал сильнейшим в первой гонке этапа, не без труда сдержав прессинг россиянина Кирилла Смаля (на фото), а во второй вершину подиума впервые покорил 15-летний испанец Пепе Марти, до этой зимы выступавший только в картинге.  

Третий заезд начался с довольно сомнительного эпизода: после старта в плотной борьбе за лидерство с Трулли местная гонщица Хамда Аль-Кубайси срезала одну из «эсок» и оказалась на трассе в сотне метров впереди соперников. Судьи безмолвствовали, и девушка сохранила первую позицию, после чего выиграла во второй раз в сезоне.

Трулли и Ван'т Хофф дополнили подиум, а четвертым почти до самого финиша оставался Смаль. Но в концовке уралец потерял скорость и вынужден был жестко обороняться. Итогом стала авария на последнем круге, финиш с половиной переднего крыла и штраф, отбросивший Кирилла на восьмое место.

Но впереди еще была последняя гонка с реверсивным стартом – обычно россиянин очень здорово проводит их. Он и в этот раз, стартовав четвертым, мгновенно поднялся на второе место и стал прессинговать лидера в плотной группе. В какой-то момент Смаль в борьбе срезал ту же «эску», что и Аль-Кубайси немногим ранее. Но ему сразу присудили за это пять секунд штрафа.

В итоге, добравшись до финиша на трассе вторым, в протоколе Кирилл остался только пятым. Из-за потерянных очков ему теперь будет сложно вмешаться за победу по итогам сезона. 

Еще один российский участник Формулы 4 Никита Бедрин вынужден был пропустить этап из-за перелома пальца в аварии неделей раньше. 

Сезон чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов финиширует 12-13 февраля в Дубае.

Положение в общем зачете чемпионата ОАЭ Ф4 после 4-го этапа

Поз. Гонщик Команда Очки Победы (подиумы)
1. Netherlands Дилано Ван'т Хофф Xcel Motorsport 293 5 (12)
2. Italy Энцо Трулли CRAM Durango 272 4 (11)
3. Russian Federation Кирилл Смаль Xcel Motorsport 221 3 (9)
4. United Arab Emirates Хамда Аль-Кубайси Abu Dhabi Racing 175 2 (5)
…9. Russian Federation Никита Бедрин Xcel Motorsport 71 - (1)
…10. Ukraine Александр Патрышев Xcel Motorsport 47 -

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Об этой статье

Серия Другие Формулы
Пилоты Кирилл Смаль
Автор Александр Кабановский

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