Зимняя серия для юных пилотов продолжила свой сезон на трассе, принимающей Гран При Абу-Даби Ф1. Два главных героя первой половины сезона – Энцо Трулли, сын экс-пилота Ф1 Ярно Трулли, и Дилано Ван'т Хофф – продолжили спор за титул, но было явно видно, что к четвертому этапу силы участников уже заметно выровнялись.

Трулли-младший стал сильнейшим в первой гонке этапа, не без труда сдержав прессинг россиянина Кирилла Смаля (на фото), а во второй вершину подиума впервые покорил 15-летний испанец Пепе Марти, до этой зимы выступавший только в картинге.

Третий заезд начался с довольно сомнительного эпизода: после старта в плотной борьбе за лидерство с Трулли местная гонщица Хамда Аль-Кубайси срезала одну из «эсок» и оказалась на трассе в сотне метров впереди соперников. Судьи безмолвствовали, и девушка сохранила первую позицию, после чего выиграла во второй раз в сезоне.

Трулли и Ван'т Хофф дополнили подиум, а четвертым почти до самого финиша оставался Смаль. Но в концовке уралец потерял скорость и вынужден был жестко обороняться. Итогом стала авария на последнем круге, финиш с половиной переднего крыла и штраф, отбросивший Кирилла на восьмое место.

Но впереди еще была последняя гонка с реверсивным стартом – обычно россиянин очень здорово проводит их. Он и в этот раз, стартовав четвертым, мгновенно поднялся на второе место и стал прессинговать лидера в плотной группе. В какой-то момент Смаль в борьбе срезал ту же «эску», что и Аль-Кубайси немногим ранее. Но ему сразу присудили за это пять секунд штрафа.

В итоге, добравшись до финиша на трассе вторым, в протоколе Кирилл остался только пятым. Из-за потерянных очков ему теперь будет сложно вмешаться за победу по итогам сезона.

Еще один российский участник Формулы 4 Никита Бедрин вынужден был пропустить этап из-за перелома пальца в аварии неделей раньше.

Сезон чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов финиширует 12-13 февраля в Дубае.

Положение в общем зачете чемпионата ОАЭ Ф4 после 4-го этапа

Поз. Гонщик Команда Очки Победы (подиумы) 1. Дилано Ван'т Хофф Xcel Motorsport 293 5 (12) 2. Энцо Трулли CRAM Durango 272 4 (11) 3. Кирилл Смаль Xcel Motorsport 221 3 (9) 4. Хамда Аль-Кубайси Abu Dhabi Racing 175 2 (5) …9. Никита Бедрин Xcel Motorsport 71 - (1) …10. Александр Патрышев Xcel Motorsport 47 -