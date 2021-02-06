Два штрафа испортили россиянину Смалю этап Формулы 4 на «Яс-Марине»
По итогам четырех гонок очередного этапа чемпионата ОАЭ Кирилл Смаль всего раз побывал на подиуме
Зимняя серия для юных пилотов продолжила свой сезон на трассе, принимающей Гран При Абу-Даби Ф1. Два главных героя первой половины сезона – Энцо Трулли, сын экс-пилота Ф1 Ярно Трулли, и Дилано Ван'т Хофф – продолжили спор за титул, но было явно видно, что к четвертому этапу силы участников уже заметно выровнялись.
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Трулли-младший стал сильнейшим в первой гонке этапа, не без труда сдержав прессинг россиянина Кирилла Смаля (на фото), а во второй вершину подиума впервые покорил 15-летний испанец Пепе Марти, до этой зимы выступавший только в картинге.
Третий заезд начался с довольно сомнительного эпизода: после старта в плотной борьбе за лидерство с Трулли местная гонщица Хамда Аль-Кубайси срезала одну из «эсок» и оказалась на трассе в сотне метров впереди соперников. Судьи безмолвствовали, и девушка сохранила первую позицию, после чего выиграла во второй раз в сезоне.
Трулли и Ван'т Хофф дополнили подиум, а четвертым почти до самого финиша оставался Смаль. Но в концовке уралец потерял скорость и вынужден был жестко обороняться. Итогом стала авария на последнем круге, финиш с половиной переднего крыла и штраф, отбросивший Кирилла на восьмое место.
Но впереди еще была последняя гонка с реверсивным стартом – обычно россиянин очень здорово проводит их. Он и в этот раз, стартовав четвертым, мгновенно поднялся на второе место и стал прессинговать лидера в плотной группе. В какой-то момент Смаль в борьбе срезал ту же «эску», что и Аль-Кубайси немногим ранее. Но ему сразу присудили за это пять секунд штрафа.
В итоге, добравшись до финиша на трассе вторым, в протоколе Кирилл остался только пятым. Из-за потерянных очков ему теперь будет сложно вмешаться за победу по итогам сезона.
Еще один российский участник Формулы 4 Никита Бедрин вынужден был пропустить этап из-за перелома пальца в аварии неделей раньше.
Сезон чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов финиширует 12-13 февраля в Дубае.
Положение в общем зачете чемпионата ОАЭ Ф4 после 4-го этапа
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|Победы (подиумы)
|1.
|Дилано Ван'т Хофф
|Xcel Motorsport
|293
|5 (12)
|2.
|Энцо Трулли
|CRAM Durango
|272
|4 (11)
|3.
|Кирилл Смаль
|Xcel Motorsport
|221
|3 (9)
|4.
|Хамда Аль-Кубайси
|Abu Dhabi Racing
|175
|2 (5)
|…9.
|Никита Бедрин
|Xcel Motorsport
|71
|- (1)
|…10.
|Александр Патрышев
|Xcel Motorsport
|47
|-
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Об этой статье
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|Кирилл Смаль
|Автор
|Александр Кабановский