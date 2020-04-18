«Выглядят пугающе». Квят объяснил, в чем фишка американских гонок

В конце марта Даниил Квят признался, что его желание №1 – побывать на гонке NASCAR. В тот момент россиянин не стал объяснять, почему он мечтает о самой популярной гоночной серии США. Теперь Квят рассказал, чем его зацепили американские гонки.

«Это совсем другой мир, – заявил Квят в онлайн-интервью Виталию Петрову. – Мы прошли через все юниорские категории – Формулу 3 и так далее, знаем все «формулы», а здесь совсем другое. От IndyCar примерно понимаешь, чего ожидать, а вот NASCAR, все эти гонки на овалах, столько людей там собирается.

Сейчас было время посмотреть их старые гонки – очень весело. Согласен, гонки на овалах выглядят пугающе, но мы занимаемся не самым безопасным видом спорта. Я на симуляторе ездил по «Роуд Америке», «Уоткинс-Глену», «Себрингу» – веселые трассы».

В отличие от Формулы 1 гонки NASCAR проходят на овальных трассах, где бетонные ограждения стоят вплотную к дорожному полотну. Из-за этого многие считают заезды NASCAR более опасными. К тому же, в американском чемпионате на старт каждого заезда выходят по 40 участников – в два раза больше, чем в Формуле 1. Это значит, что вероятность аварий увеличивается из-за большей плотности машин на трассе.

В 2020 году основные дивизионы NASCAR успели начать сезон. Первые гонки прошли в феврале и марте, лидерство в Кубке захватил Кевин Харвик. Сейчас чемпионат находится на паузе из-за пандемии коронавируса: апрельские заезды отменили. Ближайший этап высшего дивизиона NASCAR намечен на середину мая.