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NASCAR / Новость

В NASCAR случился свой «крашгейт». В итоге наказали пилота

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В NASCAR случился свой «крашгейт». В итоге наказали пилота
Автор:
10 нояб. 2019 г., 09:46

Гонщик команды Richard Petty Motorsports сам признался журналистам, что развернул машину поперек трассы и задел отбойник, чтобы спровоцировать появление желтых флагов. Примерно через сутки судьи выписали ему денежный штраф и лишили очков.

Судьи чемпионата NASCAR оштрафовали Даррелла Уолласа на 50 тысяч долларов и лишили 50 очков в общем зачете за то, что пилот специально устроил аварию по ходу состоявшейся неделю назад в Техасе предпоследней гонки сезона.

На 241-м из 334-х кругов заезда на автомобиле Уолласа спустила одна из шин, после чего гонщик медленно направлялся в боксы, двигаясь по внутренней стороне трассы. Судьи не стали прерывать гонку желтыми флагами – но в какой-то момент, несмотря на невысокую скорость, пилот потерял контроль над своей машиной и врезался во внутренний отбойник. После этого судьи вывесили желтые флаги.

 

Почти сразу после финиша гонки обвинения в адрес Уолласа в сознательном создании аварийной ситуации озвучил один из соперников. Кайл Ларсон, побывавший на пит-стопе под зелеными флагами за 5 кругов до инцидента, из-за спровоцированных Уолласом желтых флагов отстал на круг и переместился с 4-го места на 12-е. «Это было очевидно, каждый может увидеть это, если захочет увидеть», – в частности сказал Ларсон журналистам.

В пятницу съемочная группа канала NBC попросила прокомментировать ситуацию самого Уолласа – и гонщик признал обоснованность подозрений в свой адрес. «Я далеко не первый, кто сделал нечто подобное», – заявил Уоллас.

 

Примерно через сутки представители NASCAR объявили о вынесенном пилоту наказании. Впрочем, стоит отметить, что в настоящий момент Уоллас является одним из худших пилотов, выступающих в чемпионате по полной программе. И лишение его 50 очков из почти 500 имеющихся не сможет всерьез повлиять на положение пилота в общем зачете.

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Об этой статье

Серия NASCAR
Автор Джим Аттер

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