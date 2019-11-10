В NASCAR случился свой «крашгейт». В итоге наказали пилота
Гонщик команды Richard Petty Motorsports сам признался журналистам, что развернул машину поперек трассы и задел отбойник, чтобы спровоцировать появление желтых флагов. Примерно через сутки судьи выписали ему денежный штраф и лишили очков.
Судьи чемпионата NASCAR оштрафовали Даррелла Уолласа на 50 тысяч долларов и лишили 50 очков в общем зачете за то, что пилот специально устроил аварию по ходу состоявшейся неделю назад в Техасе предпоследней гонки сезона.
На 241-м из 334-х кругов заезда на автомобиле Уолласа спустила одна из шин, после чего гонщик медленно направлялся в боксы, двигаясь по внутренней стороне трассы. Судьи не стали прерывать гонку желтыми флагами – но в какой-то момент, несмотря на невысокую скорость, пилот потерял контроль над своей машиной и врезался во внутренний отбойник. После этого судьи вывесили желтые флаги.
Почти сразу после финиша гонки обвинения в адрес Уолласа в сознательном создании аварийной ситуации озвучил один из соперников. Кайл Ларсон, побывавший на пит-стопе под зелеными флагами за 5 кругов до инцидента, из-за спровоцированных Уолласом желтых флагов отстал на круг и переместился с 4-го места на 12-е. «Это было очевидно, каждый может увидеть это, если захочет увидеть», – в частности сказал Ларсон журналистам.
В пятницу съемочная группа канала NBC попросила прокомментировать ситуацию самого Уолласа – и гонщик признал обоснованность подозрений в свой адрес. «Я далеко не первый, кто сделал нечто подобное», – заявил Уоллас.
Примерно через сутки представители NASCAR объявили о вынесенном пилоту наказании. Впрочем, стоит отметить, что в настоящий момент Уоллас является одним из худших пилотов, выступающих в чемпионате по полной программе. И лишение его 50 очков из почти 500 имеющихся не сможет всерьез повлиять на положение пилота в общем зачете.
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Об этой статье
|Серия
|NASCAR
|Автор
|Джим Аттер
В NASCAR случился свой «крашгейт». В итоге наказали пилота
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