Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне
NASCAR Новости

Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки

Кими сядет за руль Chevrolet Camaro на этапе NASCAR на трассе Уоткинс-Глен

Автор:
, Редактор
Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Кими Райкконен вернется на старт гонки впервые с декабря прошлого года, когда он завершил карьеру у Формуле 1. Он сядет за руль автомобиля Chevrolet Camaro команды Trackhouse Racing на этапе на трассе Уоткинс Глен, который пройдет 21-августа.

Райкконен завершил карьеру в Формуле 1 после 20 лет выступлений, завоевав в 2007 году свой единственный чемпионский титул. Еще до выхода на заслуженный отдых он заявил, что в 2022 году даже не собирается смотреть гонки Формулы 1 по телевизору.

По словам финского гонщика, к нему поступали предложения об участии в различных австоспортивных заездах с начала 2022 года, однако он отказывал, так как считал, что это «слишком рано». Участие в NASCAR он объяснил тем, что рассчитывает не столько на результат, сколько на получение удовольствия от гонки.

Кими отправится в США задолго до этапа, чтобы провести тесты и потренироваться на симуляторе. Он уже участвовал в нескольких заездах младших серий NASCAR, когда делал перерыв в карьере в Формуле 1 в начале прошлого десятилетия.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне
Предыдущая новость

Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне
Больше от
Сергей Иванов
Экклстоуна арестовали за незаконную перевозку оружия
Формула 1

Экклстоуна арестовали за незаконную перевозку оружия

Новый рекорд: владелец разогнал SSC Tuatara до 475 км/ч
Автомобили

Новый рекорд: владелец разогнал SSC Tuatara до 475 км/ч

Mercedes: Хэм и пальцем не трогал крыло Red Bull Гран При Испании
Формула 1

Mercedes: Хэм и пальцем не трогал крыло Red Bull

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
Райкконен и Квят вернутся в Ф1 на уик-энд в Монако Гран При Монако
Формула 1

Райкконен и Квят вернутся в Ф1 на уик-энд в Монако

Многолетний тренер Райкконена начал работать с Феттелем Предсезонные тесты в Барселоне
Формула 1

Многолетний тренер Райкконена начал работать с Феттелем

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки
NASCAR NASCAR

Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки

Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне
NASCAR XFINITY NASCAR XFINITY

Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне

Видео: Гонщики воспроизвели звуки машин Ф1 и NASCAR
Формула 1 Формула 1

Видео: Гонщики воспроизвели звуки машин Ф1 и NASCAR

Алонсо и Греция, Маркес и грунт – 7 ярких возвращений 2021 года
Формула 1 Формула 1

Алонсо и Греция, Маркес и грунт – 7 ярких возвращений 2021 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.