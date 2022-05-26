Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки

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Кими Райкконен вернется на старт гонки впервые с декабря прошлого года, когда он завершил карьеру у Формуле 1. Он сядет за руль автомобиля Chevrolet Camaro команды Trackhouse Racing на этапе на трассе Уоткинс Глен, который пройдет 21-августа.

Райкконен завершил карьеру в Формуле 1 после 20 лет выступлений, завоевав в 2007 году свой единственный чемпионский титул. Еще до выхода на заслуженный отдых он заявил, что в 2022 году даже не собирается смотреть гонки Формулы 1 по телевизору.

По словам финского гонщика, к нему поступали предложения об участии в различных австоспортивных заездах с начала 2022 года, однако он отказывал, так как считал, что это «слишком рано». Участие в NASCAR он объяснил тем, что рассчитывает не столько на результат, сколько на получение удовольствия от гонки.

Кими отправится в США задолго до этапа, чтобы провести тесты и потренироваться на симуляторе. Он уже участвовал в нескольких заездах младших серий NASCAR, когда делал перерыв в карьере в Формуле 1 в начале прошлого десятилетия.