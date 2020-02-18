Серьезная авария в «Дайтоне-500»: Ньюман в больнице, его жизнь вне опасности

Гонка «500 миль Дайтоны» закончилась серьезной аварией на последнем круге.

За лидерство боролись Райн Ньюман, Дэнни Хэмлин и Райан Блэни. Ньюман возглавлял гонку, когда Блэни, поравнявшись с Хэмлином, решил обойти и лидера. Ньюман попытался перекрыть ему путь, но в итоге машины соприкоснулись, после чего автомобиль Ньюмана развернуло и ударило о внешний барьер.

Следом в разбитый автомобиль Ньюмана со стороны двери водителя врезался Кори Лажуа, в итоге Ford Ньюмана перевернулся и остановился колесами вверх на внутренней обочине трассы, после чего загорелся. Спасатели успели быстро прибыть на место аварии и эвакуировать гонщика.

Ньюман с серьёзными повреждениями был доставлен в больницу. Позже врачи подтвердили, что он находится в тяжелом состоянии, однако угрозы для жизни гонщика нет.

Победу в «500 миллях Дайтоны» в итоге одержал Денни Хэмлин.