Семикратный чемпион NASCAR собрался покорить Ле-Ман, IndyCar и ралли-рейды

Знаменитый американский гонщик Джимми Джонсон пообещал не завязывать с автоспортом после завершения карьеры в NASCAR Cup. Предстоящий сезон станет для семикратного чемпиона этой серии последним. Контракт Джонсона с его командой истекает в конце 2020 года, после чего Джимми станет свободным агентом.

Теперь 44-летний пилот заявил, что намерен попробовать себя в разных гоночных дисциплинах в 2021 году. В качестве основных вариантов Джонсон назвал серию IndyCar, «24 часа Ле-Мана», «24 часа Дайтоны», а также ралли-рейды.

«Когда я был ребенком, я мечтал участвовать в IndyCar. Я много раз приезжал на Гран При Лонг-Бич, – рассказал Джонсон. – К тому же, кумиры моего детства – такие как Рик Мирз – начинали с гонок по бездорожью. Как и я. Так что на протяжении гоночной карьеры я всегда держал IndyCar в уме, пусть даже моя дорога привела меня в NASCAR».

«Прямо сейчас я понятия не имею, что меня ждет в 2021-м, – продолжил гонщик. – Я открыт для самых разных идей и предложений. Посмотрим, к чему все придет. Если у меня появится реальная возможность [где-то выступить], я определенно ее изучу. IndyCar – это вариант, гонки спорткаров – тоже вариант. Я дважды финишировал вторым в «24 часах Дайтоны», и было бы здорово все-таки занять первое место в этом марафоне».

«Ле-Ман тоже всегда был в списке моих желаний, – добавил Джонсон. – А еще есть ралли-рейды. Я бы с радостью вернулся на старт Mint400 и Parker400, [в которых выступал в юности]. Я всегда наслаждался гонками по бездорожью. Одно точно: мой план на 2021 год – быть за рулем гоночной машины».

Джимми Джонсон действительно начинал свою четырехколесную карьеру в гонках по бездорожью. Американец выиграл звание «Новичка года» сразу в трех внедорожных соревнованиях и только после этого перебрался в NASCAR.

Что касается машин с открытыми колесами, то в последний раз пилот управлял ими в 1994 году – причем это было одноместное багги для гонок по пустыне с 1,6-литровым двигателем. Если же говорить о «формульных» машинах, к которым относится IndyCar, то Джонсон никогда в жизни не пилотировал такие болиды на асфальтовых автодромах.

«2020-й – мой последний год по контракту с командой Hendrick. И я уже получил несколько предложений выступить в «Инди-500», – признался Джонсон. – Но если честно, меня не слишком будоражит перспектива участия в гонках по овалам. Думаю, с моим статусом и знакомствами я смогу договориться о том, чтобы провести пару этапов IndyCar на стационарных автодромах [с поворотами]». По словам пилота, возможность поучаствовать в гонке IndyCar на овале, «похоже, уже ушла».

«При этом я хочу наладить баланс между работой и личной жизнью, – уточнил семикратный чемпион NASCAR Cup. – Я бы хотел попробовать горнолыжный спуск с заброской вертолетом на вершину труднодоступной горы – я люблю лыжи. Еще меня не покидает желание преодолеть полную дистанцию триатлона Ironman [в переводе с английского «Железный человек»]. Ну и велогонки на горных велосипедах тоже выглядят привлекательно».

Джимми Джонсон начнет свой последний полный сезон в высшем дивизионе NASCAR в ближайшее воскресенье, 16 февраля. Американец проведет все 36 гонок чемпионата за рулем Chevrolet команды Hendrick Motorsports.