Райкконен сразится с Квятом в гонке NASCAR

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В следующие выходные, 21 августа, Кими Райкконен впервые в этом году примет участие в гонке, стартуя на этапе в «Уоткинс-Глен» американской кузовной серии NASCAR Cup. Он будет пилотировать Chevrolet Camaro команды Trackhouse Racing, которую вчера уже смог протестировать на автодроме в Вирджинии.

Среди соперников Ракконена на старте можно будет встретить и россиянина Даниила Квята, который проведет вторую гонку NASCAR из трех, о которых он договорился с командой. В своей дебютной гонке в Индианаполисе Квят сошел из-за технических проблем.

В отличие от Квята, для Райкконена это будет единственная гонка в серии, по крайней мере в этом сезоне. Сам он признался, что ему поступали предложения выступить в NASCAR и в начале года, однако он отказался, посчитав, что ему нужно больше времени на подготовку к этапу в «Уоткинс-Глен». Для этого он тренировался на симуляторе Chevrolet.

Согласно правилам NASCAR, команда в праве устроить дебютанту тесты на машине поколения Next Gen, при условии, что заезды будут длиться не более десяти часов, пилот израсходует не более трех комплектов резины, а кроме дебютанта за руль никто не сядет. Именно этим вчера и воспользовался Райкконен.

Для финна это уже не первый опыт в NASCAR. В 2011 году он гонялся в младшем классе Xfinity, а также в классе пикапов. Кроме того, Райкконен тогда же тестировал и машину топ-класса NASCAR Cup, но вылетел на ней с трассы.

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