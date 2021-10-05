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NASCAR Новости

Одиозный афроамериканец впервые выиграл гонку NASCAR

Бабба Уоллес на этот раз отметился не войной с расизмом, а успехом на гоночной трассе

Одиозный афроамериканец впервые выиграл гонку NASCAR

Бабба Уоллес выиграл первую в своей карьере гонку NASCAR Sprint Cup. 27-летний уроженец Алабамы победил на этапе в Талладеге, где заезд был остановлен из-за дождя после 117-ти кругов из 188-ми запланированных и больше не возобновлялся. Причем состоялась гонка только в понедельник: в воскресенье ее также не удалось провести из-за осадков.

Уоллес стал всего лишь вторым афроамериканцем в истории NASCAR, которому удалось стать победителем гонки. Причем в прошлый раз это произошло в 1963 году. 

Уоллес, за четыре сезона в Sprint Cup лишь трижды финишировавший в первой тройке, стал известен в прошлом году, когда поддержал движение Black Lives Matter и не раз поднимал тему расовых предрассудков в общении с прессой. Благодаря чему стал гораздо активнее мелькать в СМИ.

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Правда, порой активность Уоллеса приводила к комичным эпизодам. Во время одного из гоночных уик-эндов все на той же трассе в Талладеге в боксах команды Уоллеса обнаружили предмет, который изначально назвали висельной петлей. Гонщик сразу же назвал это актом расизма, а боссы NASCAR пообещали уволить всех причастных к инциденту. Однако в результате выяснилось, что веревочная петля висела в боксах уже более года и предназначалась для фиксации дверей на ночь. Вдобавок боксы были распределены между командами очень поздно – так что, Уоллес попал в гараж с петлей случайно.

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