Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки
NASCAR Новости

Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд

Российский гонщик проедет минимум три этапа с командой Team Hezeberg

Автор:
, Редактор
Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Российский гонщик Даниил Квят и команда Team Hezeberg объявили о его выступлении по меньшей мере в трех гонках американской серии NASCAR Cup . Квят сядет за руль гоночного автомобиля Toyota уже в этот уик-энд на этапе в Индианаполисе, а также примет участие в гонках 21 августа и 9 октября.

При этом сам Квят дал понять, что нацелен на долгосрочное выступление в NASCAR

«Я хочу приложить все свои силы к выступлению в NASCAR и стать здесь очень сильным пилотом, – рассказал российский гонщик. – После ухода из Формулы 1 мне хотелось выступить в каком-то очень крутом чемпионате. И ничего круче, чем NASCAR кроме Формулы 1 я просто не вижу.

Я открыт к гонкам по овалам, я действительно хочу добиваться высоких результатов и в один день вступить в борьбу за титул. Я всегда был большим поклонником контактных гонок, я никогда не стеснялся пихаться локтями и не думаю, что в NASCAR у меня будут с этим проблемы. Я к такому привык и даже люблю жесткую борьбу.

Конечно, если появится возможность вернуться в Формулу 1, я ее обсужу. Но пока я полностью сосредоточен на NASCAR».

Напомним, что Квят покинул Формулу 1 после сезона 2020 года, когда в команде AlphaTauri его сменил Юки Цунода. В 2022 году он должен был выступать за G-Drive в чемпионате гонок на выносливость WEC, включая «24 часа Ле-Мана», но в FIA запретили российским командам участвовать в мировых сериях.

Дополнительная информация: Джим Аттер

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки
Предыдущая новость

Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки
Больше от
Сергей Иванов
СМИ: Ferrari не поддержит смену регламента в пользу Mercedes
Формула 1

СМИ: Ferrari не поддержит смену регламента в пользу Mercedes

Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов Гран При Франции
Формула 1

Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов

Ферстаппен признал: Я не заслуживаю стольких очков Гран При Франции
Формула 1

Ферстаппен признал: Я не заслуживаю стольких очков

Самое важное:

Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд
NASCAR NASCAR

Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд

Российский гонщик проедет минимум три этапа с командой Team Hezeberg

Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки
NASCAR NASCAR

Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки

Кими сядет за руль Chevrolet Camaro на этапе NASCAR на трассе Уоткинс-Глен

Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне
NASCAR XFINITY NASCAR XFINITY

Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне

К счастью, никто сильно не пострадал

Видео: Гонщики воспроизвели звуки машин Ф1 и NASCAR
Формула 1 Формула 1

Видео: Гонщики воспроизвели звуки машин Ф1 и NASCAR

Натуральнее всего получилось у Эстебана Окона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.