Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд

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Российский гонщик Даниил Квят и команда Team Hezeberg объявили о его выступлении по меньшей мере в трех гонках американской серии NASCAR Cup . Квят сядет за руль гоночного автомобиля Toyota уже в этот уик-энд на этапе в Индианаполисе, а также примет участие в гонках 21 августа и 9 октября.

При этом сам Квят дал понять, что нацелен на долгосрочное выступление в NASCAR

«Я хочу приложить все свои силы к выступлению в NASCAR и стать здесь очень сильным пилотом, – рассказал российский гонщик. – После ухода из Формулы 1 мне хотелось выступить в каком-то очень крутом чемпионате. И ничего круче, чем NASCAR кроме Формулы 1 я просто не вижу.

Я открыт к гонкам по овалам, я действительно хочу добиваться высоких результатов и в один день вступить в борьбу за титул. Я всегда был большим поклонником контактных гонок, я никогда не стеснялся пихаться локтями и не думаю, что в NASCAR у меня будут с этим проблемы. Я к такому привык и даже люблю жесткую борьбу.

Конечно, если появится возможность вернуться в Формулу 1, я ее обсужу. Но пока я полностью сосредоточен на NASCAR».

Напомним, что Квят покинул Формулу 1 после сезона 2020 года, когда в команде AlphaTauri его сменил Юки Цунода. В 2022 году он должен был выступать за G-Drive в чемпионате гонок на выносливость WEC, включая «24 часа Ле-Мана», но в FIA запретили российским командам участвовать в мировых сериях.

Дополнительная информация: Джим Аттер