Квят вновь выступит в гонке NASCAR. Теперь на овале

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Самый успешный российский пилот Формулы 1 Даниил Квят в нынешнем сезоне уже дважды стартовал в гонках NASCAR, однако прежде он пробовал свои силы только на классических автодромах без профилированных «бэнкингов» – сначала в Индианаполисе, потом в Уоткинс-Глене.

На этот раз уроженец Уфы выступит на классическом для американской серии овальном треке. Трасса «Шарлотт Мотор Спидвей» примет 32-й из 36 этапов сезона. Правда, она тоже будет использоваться в конфигурации с внутренними участками, потому гонку все же нельзя назвать полностью «овальной».

Обе прежних старта Квяту, который выступает за команду Hezeberg на Toyota Camry под своим традиционным номером 26, испортили технические проблемы. В дебюте гонщику пришлось сойти, а вторую гонку он завершил с большим отставанием.

Вместе с Даниилом на старт в Шарлотте выйдет и чемпион DTM Майк Роккенфеллер. Кими Райкконена в числе участников на этот раз не будет.

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