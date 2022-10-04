Квят вновь выступит в гонке NASCAR. Теперь на овале
Даниил вошел в число участников этапа, который пройдет 8-9 октября в Шарлотте
Самый успешный российский пилот Формулы 1 Даниил Квят в нынешнем сезоне уже дважды стартовал в гонках NASCAR, однако прежде он пробовал свои силы только на классических автодромах без профилированных «бэнкингов» – сначала в Индианаполисе, потом в Уоткинс-Глене.
На этот раз уроженец Уфы выступит на классическом для американской серии овальном треке. Трасса «Шарлотт Мотор Спидвей» примет 32-й из 36 этапов сезона. Правда, она тоже будет использоваться в конфигурации с внутренними участками, потому гонку все же нельзя назвать полностью «овальной».
Обе прежних старта Квяту, который выступает за команду Hezeberg на Toyota Camry под своим традиционным номером 26, испортили технические проблемы. В дебюте гонщику пришлось сойти, а вторую гонку он завершил с большим отставанием.
Вместе с Даниилом на старт в Шарлотте выйдет и чемпион DTM Майк Роккенфеллер. Кими Райкконена в числе участников на этот раз не будет.
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Самое важное:
Квят вновь выступит в гонке NASCAR. Теперь на овале
Даниил вошел в число участников этапа, который пройдет 8-9 октября в Шарлотте
Райкконен сразится с Квятом в гонке NASCAR
Финский пилот примет участие в этапе, который пройдет на трассе «Уоткинс-Глен»
NASCAR хочет запустить электромобильную гоночную серию
Первый демонстрационный заезд состоится в феврале 2023 года
Гонка NASCAR в Индианаполисе стала триумфом дебютантов. Но не Квята
Российский гонщик сошел с дистанции после 43 кругов из-за технических проблем