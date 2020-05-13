Гонка в Нью-Гемпшире завершит первый этап eNASCAR Heat Pro

Регулярный чемпионат eNASCAR Heat Pro League разделен на три части, каждая из которых состоит из четырех гонок. Сегодняшние соревнования являются последней гонкой первого из этих сегментов.

Предыдущий этап прошел на трассе, мало похожей на трек в Нью-Гемпшире. И поэтому победителю предыдущего этапа в категории Xbox One не гарантировано удачное выступление – хотя Джастин Брукс и начнет гонку с первой позиции. Борьба в квалификации была чрезвычайно плотной: Брукс выиграл у ближайшего соперника всего 0,023 секунды.

В категории PS4 победителем квалификации стал Брендон Гритон, представляющий на виртуальных трассах знаменитую команду Stewart-Haas.

Соревнования начнутся ночью со среды на четверг, в 3 часа утра по московскому времени.

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