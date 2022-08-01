Гонка NASCAR в Индианаполисе стала триумфом дебютантов. Но не Квята

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В это воскресенье на знаменитой трассе в Индианаполисе состоялся очередной этап американской гоночной серии NASCAR. Впервые в этом чемпионате выступал экс-пилот Формулы 1, россиянин Даниил Квят.

Победу в гонке одержал Тайлер Реддик, который был признан первым после штрафа Росса Частейна за срезку трассы. А дальше расположилось сразу трое новичков этого сезона NASCAR Cup: вторым стал Остин Синдрик, третье место досталось Харрисону Бертону, а четвертым финишировал Тодд Гилланд. Для Бертана и Гилланда это лучшие результаты в карьере в то время как Синдрик в этом году уже выиграл гонку в Дайтоне.

В истории NASCAR это всего лишь второй случай, когда в пятерке лидеров финиширует сразу три дебютанта сезона. До сих пор подобное случалось только в 1999 году.

Для Квята, увы, дебютная гонка прошла неудачно. Россиянин квалифицировался на 36 месте, но добраться до финиша не смог. Сначала на его машине забарахлила электрика, что потребовало длительного ремонта в боксах. Однако Квят смог вернуться на трассу, но вскоре взорвавшаяся шина повредила ему подвеску, и после 43 кругов из 82 Квят окончательно сошел.

Напомним, что в этом году Квят точно проедет в NASCAR еще две гонки, а в целом россиянин подтвердил, что нацелен на полноценное выступление в этой серии и мечтает побороться там за титул.