Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд
NASCAR Новости

Гонка NASCAR в Индианаполисе стала триумфом дебютантов. Но не Квята

Российский гонщик сошел с дистанции после 43 кругов из-за технических проблем

Автор:
, Редактор
Гонка NASCAR в Индианаполисе стала триумфом дебютантов. Но не Квята
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В это воскресенье на знаменитой трассе в Индианаполисе состоялся очередной этап американской гоночной серии NASCAR. Впервые в этом чемпионате выступал экс-пилот Формулы 1, россиянин Даниил Квят.

Победу в гонке одержал Тайлер Реддик, который был признан первым после штрафа Росса Частейна за срезку трассы. А дальше расположилось сразу трое новичков этого сезона NASCAR Cup: вторым стал Остин Синдрик, третье место досталось Харрисону Бертону, а четвертым финишировал Тодд Гилланд. Для Бертана и Гилланда это лучшие результаты в карьере в то время как Синдрик в этом году уже выиграл гонку в Дайтоне.

В истории NASCAR это всего лишь второй случай, когда в пятерке лидеров финиширует сразу три дебютанта сезона. До сих пор подобное случалось только в 1999 году.

Для Квята, увы, дебютная гонка прошла неудачно. Россиянин квалифицировался на 36 месте, но добраться до финиша не смог. Сначала на его машине забарахлила электрика, что потребовало длительного ремонта в боксах. Однако Квят смог вернуться на трассу, но вскоре взорвавшаяся шина повредила ему подвеску, и после 43 кругов из 82 Квят окончательно сошел.

Напомним, что в этом году Квят точно проедет в NASCAR еще две гонки, а в целом россиянин подтвердил, что нацелен на полноценное выступление в этой серии и мечтает побороться там за титул.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд
Предыдущая новость

Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд
Больше от
Сергей Иванов
Алонсо переходит в Aston Martin с 2023 года
Формула 1

Алонсо переходит в Aston Martin с 2023 года

Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым
Формула E

Пилот ФЕ сломал руку на первом круге, но финишировал восьмым

Red Bull сменила стратегию обоих пилотов перед самым стартом Гран При Венгрии
Формула 1

Red Bull сменила стратегию обоих пилотов перед самым стартом

Даниил Квят Больше от
Даниил Квят
Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд
NASCAR

Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд

Райкконен и Квят вернутся в Ф1 на уик-энд в Монако Гран При Монако
Формула 1

Райкконен и Квят вернутся в Ф1 на уик-энд в Монако

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год
Формула 1

Секунда с круга в обмен на Квята. Лучшие мемы Ф1 за 2021 год

Самое важное:

Гонка NASCAR в Индианаполисе стала триумфом дебютантов. Но не Квята
NASCAR NASCAR

Гонка NASCAR в Индианаполисе стала триумфом дебютантов. Но не Квята

Российский гонщик сошел с дистанции после 43 кругов из-за технических проблем

Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд
NASCAR NASCAR

Квят выступит в NASCAR. Его первая гонка – уже в этот уик-энд

Российский гонщик проедет минимум три этапа с командой Team Hezeberg

Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки
NASCAR NASCAR

Стало известно, когда Райкконен вернется в гонки

Кими сядет за руль Chevrolet Camaro на этапе NASCAR на трассе Уоткинс-Глен

Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне
NASCAR XFINITY NASCAR XFINITY

Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне

К счастью, никто сильно не пострадал

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.