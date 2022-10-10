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NASCAR Отчет о гонке

Гонка NASCAR продлилась для Квята всего 17 кругов

В третий раз подряд Даниил стал жертвой технического отказа

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Гонка NASCAR продлилась для Квята всего 17 кругов
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Заокеанская одиссея самого успешного российского пилота Ф1 Даниила Квята продолжилась без особых успехов. Как и дважды до этого, на трассе в Шарлотте уфимцу помешали технические проблемы. 

За рулем Toyota коллектива Hezeberg он стал в квалификации 33-м, опередив чемпиона DTM Майка Роккенфеллера, однако в гонке смог проехать лишь 17 кругов из 112 запланированных. Очередной отказ мотора привел к быстрому сходу. 

Напомним, именно из-за проблем в двигателем Квят не закончил свою дебютную гонку NASCAR, а в следующей потерял несколько десятков кругов, но все же добрался до финиша.  

Кроме того, в рамках того же уик-энда в Шарлотте Даниил выступил в «младшей» категории Xfinity Series за коллектив Sam Hunt Racing. На этот раз обошлось без технических сложностей, пилот стартовал 24-м и финишировал 15-м среди 38 участников, всего в десяти секундах от победителя.

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Фото: Найджел Кинрэйд / NKP / Motorsport Images

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