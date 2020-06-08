«Все, чего я хотел – это выиграть на чертовом овале». Так Эй-Джей Оллмендингер отреагировал на свою первую победу на спидвее. Сейчас звезде «формульных» гонок середины двухтысячных 38 лет. И за 20 лет карьеры в автоспорте Оллмендингер ни разу не занимал первое место в овальном заезде – даже в молодежных сериях. Вплоть до прошедшей гонки в Атланте.

Сейчас бронзовый призер ChampCar-2006 выступает во втором дивизионе NASCAR, который называется Xfinity. У Оллмендингера даже нет программы на полный сезон: поначалу Эй-Джея взяли только для гонок на дорожных трассах, но затем команда Kaulig Racing разрешила пилоту выступить на некоторых овалах. Из восьми прошедших этапов сезона Оллмендингер стартовал всего в трех.

Гонщик, который долгое время считался самым талантливым «формульным» пилотом Америки, ушел из гонок с открытыми колесами в NASCAR в 2007 году. За прошедшие 12 лет Оллмендингер не добился успеха в сток-карах. На счету Эй-Джея были редкие победы на дорожных трассах, но в отличие от «формул», где спортсмен брал титулы, в NASCAR Оллмендингер ни разу не вмешался в борьбу за чемпионство.

На прошедшем в эти выходные этапе в Атланте Эй-Джею помогли его конкуренты. К середине дистанции за победу боролись три гонщика. Когда настало время пит-стопов, каждый из этой тройки превысил скорость на пит-лейне. Судьи оштрафовали всех троих. После того, как лидеры отбыли наказание, они оказались в хвосте пелотона. А на первую строчку вышел Эй-Джей Оллмендингер.

Пилот Kaulug Racing стал лидером на 130 круге из 163. На протяжении оставшихся 33 кругов Оллмендингер сдерживал атаки соперников и в итоге смог довести заезд до победы.

Из-за того, что Эй-Джей пропустил большую часть сезона-2020, в общем зачете NASCAR Xfinity Оллмендингер занимает 26 место. Прежде американец совмещал выступления во втором дивизионе с участием в Кубке, но в этом году он не нашел себе место NASCAR Cup.