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NASCAR XFINITY / Атланта / Отчет о гонке

Звезда «формульных» гонок выиграл свой первый этап NASCAR на овале

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Звезда «формульных» гонок выиграл свой первый этап NASCAR на овале
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
8 июн. 2020 г., 09:12

Эй-Джей Оллмендингер одержал первую победу на спидвее в NASCAR. Экс-пилот ChampCar стал первым благодаря штрафам соперников

«Все, чего я хотел – это выиграть на чертовом овале». Так Эй-Джей Оллмендингер отреагировал на свою первую победу на спидвее. Сейчас звезде «формульных» гонок середины двухтысячных 38 лет. И за 20 лет карьеры в автоспорте Оллмендингер ни разу не занимал первое место в овальном заезде – даже в молодежных сериях. Вплоть до прошедшей гонки в Атланте.

Сейчас бронзовый призер ChampCar-2006 выступает во втором дивизионе NASCAR, который называется Xfinity. У Оллмендингера даже нет программы на полный сезон: поначалу Эй-Джея взяли только для гонок на дорожных трассах, но затем команда Kaulig Racing разрешила пилоту выступить на некоторых овалах. Из восьми прошедших этапов сезона Оллмендингер стартовал всего в трех.

Гонщик, который долгое время считался самым талантливым «формульным» пилотом Америки, ушел из гонок с открытыми колесами в NASCAR в 2007 году. За прошедшие 12 лет Оллмендингер не добился успеха в сток-карах. На счету Эй-Джея были редкие победы на дорожных трассах, но в отличие от «формул», где спортсмен брал титулы, в NASCAR Оллмендингер ни разу не вмешался в борьбу за чемпионство.

На прошедшем в эти выходные этапе в Атланте Эй-Джею помогли его конкуренты. К середине дистанции за победу боролись три гонщика. Когда настало время пит-стопов, каждый из этой тройки превысил скорость на пит-лейне. Судьи оштрафовали всех троих. После того, как лидеры отбыли наказание, они оказались в хвосте пелотона. А на первую строчку вышел Эй-Джей Оллмендингер.

Пилот Kaulug Racing стал лидером на 130 круге из 163. На протяжении оставшихся 33 кругов Оллмендингер сдерживал атаки соперников и в итоге смог довести заезд до победы.

 

Из-за того, что Эй-Джей пропустил большую часть сезона-2020, в общем зачете NASCAR Xfinity Оллмендингер занимает 26 место. Прежде американец совмещал выступления во втором дивизионе с участием в Кубке, но в этом году он не нашел себе место NASCAR Cup.

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Об этой статье

Серия NASCAR XFINITY
Этап Атланта
Сессия После гонки
Пилоты Эй-Джей Алмендингер
Команды Kaulig Racing
Автор Джим Аттер

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