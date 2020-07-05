Лидер американского первенства NASCAR Xfinity Чейз Бриско дал мастер-класс по празднованию победы. Уроженец Индианы выиграл гонку в своем родном штате: Бриско занял первое место на дорожной версии трассы «Индианаполис Мотор Спидвей». После финиша Чейз полез на забор, который ограждает автодром от трибун. А следом за пилотом на забор полезла и его команда.

В итоге все механики, обслуживающие Ford Mustang Бриско, смогли отметить триумф в Индианаполисе вместе. Посмотрите, как это произошло:

Победа в Индианаполисе оказалась особенно эмоциональной для Чейза Бриско. Причина оказалась не только в том, что спортсмен победил у себя на родине. «Все знают, что с самого детства моим героем был Тони Стюарт, – рассказал Бриско, который сейчас выступает за команду, принадлежащую Стюарту: Stewart-Haas Racing. – И теперь принести Стюарту победу как владельцу команды – это нечто невероятное.

Разумеется, выиграть на дорожной версии не так престижно, как на овале, но это все еще «Индианаполис Мотор Спидвей». Неважно, гоняешься ты по овальной версии, по трассе с поворотами или вообще по парковке рядом с автодромом: это в любом случае культовая трасса. Я рос здесь, приезжал сюда, будучи ребенком. Просто феноменально, что я только что выиграл в Индианаполисе».

Эта победа стала для Бриско пятой в сезоне-2020. Чейз оторвался от всех конкурентов в общем зачете. За всю историю второго дивизиона NASCAR только один гонщик начинал сезон лучше, чем Бриско в 2020-м: это был Сэм Ард в 1984 году. В тот раз выиграл шесть этапов из первых 13.

Когда у Бриско спросили, не назовет ли он этот триумф в Индианаполисе лучшей победой в своей карьере, Чейз ответил отрицательно. В качестве главного успеха пилот выделил гонку в Дарлингтоне.

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А так выглядел старт заезда NASCAR Xfinity в Индианаполисе: