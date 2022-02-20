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NASCAR XFINITY Новости

Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне

К счастью, никто сильно не пострадал

Видео: серьезная авария на этапе NASCAR Xfinity в Дайтоне
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Во время гонки NASCAR Xfinity, второго дивизиона знаменитого американского чемпионата, произошла жуткая авария. На последних кругах заезда машину пилота команды Jordan Anderson Racing Майатта Снайдера поддел сзади другой участник серии. Из-за толчка Снайдер не смог справиться с управлением в потоке автомобилей и влетел прямиком в ограждение овального трека в Дайтоне. Столкновение оказалось настолько сильным, что от машины Майатта отвалился двигатель.

 

Несмотря на серьезность инцидента, Снайдер выбрался из автомобиля практически самостоятельно. Сообщается, что пилот ушиб левую ногу, но в остальном обошлось без повреждений.

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