Тони Стюарт вернется в NASCAR ради гонки в Индианаполисе

Легендарный чемпион NASCAR и IndyCar Тони Стюарт вернется за руль 4 июля. В этот день в Соединенных Штатах празднуют День независимости.

На праздничную дату запланирована гонка второго дивизиона NASCAR под названием «Пеннзойл 150». Она проходит на домашней трассе для Стюарта – в Индианаполисе. По такому случаю 48-летний уроженец штата Индиана решил устроить себе эпизодический старт в NASCAR Xfinity.

«Все знают, как много Инди значит для меня, – заявил Стюарт. – Я не представляю лучшего места, чтобы провести 4 июля. Каждая возможность проехать по трассе в Индианаполисе – это нечто особенное, а тут мне предстоит проехать по дорожной версии. Прежде никто [в дивизионе Xfinity] не ездил по этой конфигурации – это уравнивает мои шансы с ребятами, которые едут полный сезон».

«Пеннзойл 150» действительно пройдет не по овалу, а по внутренней части автодрома. Эту версию трассы задействовала Формула 1, когда приезжала в Индианаполис в 2000-2007 году. Сейчас дорожная конфигурация используется для Гран При Индианаполиса в IndyCar.

Высший дивизион NASCAR традиционно приезжает в Индианаполис для проведения гонки «Брикъярд 400». Этот заезд будет по-прежнему проходить на овале. В сезоне-2020 «Брикъярд 400» состоится 5 июля, на следующий день после этапа дивизиона Xfinity.

«Иногда люди говорят: «Мы скучаем по гонкам с твоим участием». Тогда я отвечаю: «Что ж, просто теперь вам для этого нужно приезжать в другие места», – рассказал Стюарт, который теперь участвует в гонках на грунтовых овалах за рулем спринт-каров. С тех пор, как пилот ушел из NASCAR, Тони выиграл 23 гонки по грязевым овалам. – Каждый год я провожу по сотне заездов на спринт-карах. Но трассы с поворотами привлекли мое особое внимание».

Предстоящий заезд в Индианаполисе станет для Стюарта 95-м стартом во втором дивизионе NASCAR. В последний раз чемпион выступал в Xfinity в Дайтоне-2013. В тот раз Тони выиграл гонку.