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NASCAR XFINITY / Кентукки / Отчет о гонке

Гонщики NASCAR устроили драку после финиша

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Гонщики NASCAR устроили драку после финиша
Автор:
12 июл. 2020 г., 07:40

Пилоты столкнулись во время гонки Xfinity в Кентукки. Когда заезд закончился, участники инцидента продолжили выяснять отношения

Гонщики второго дивизиона NASCAR подрались. Стычка Ноя Грегсона и Гаррисона Бертона началась еще на трассе, когда их машины коснулись во время гонки. После столкновения оба выбыли из борьбы. Инцидент произошел незадолго до конца заезда, поэтому после финиша пилоты решили выяснить, кто виноват. Момент их разговора и последующей драки попал на видео: 

 

«Я просто показал свое недовольство Ноем, – описал ситуацию Бертон. – Чувак, это расстраивает. Он разрушает мою гонку второй раз за сезон. Многие говорили мне, что давно пора это сделать. Думаю, многие хотели, чтобы я ему врезал».

«Мы все боремся жестко, – отреагировал Грегсон. – Больше мне нечего сказать». Если вторая гонка в Кентукки ознаменовалась дракой, то первый заезд на той же трассе запомнился большой аварией:

 

Гонку NASCAR Xfinity на овале в Кентукки выиграл Остин Синдрик из команды Penske. Второе место занял лидер сезона Чейз Бриско, третьим стал Джастин Хейли.

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Об этой статье

Серия NASCAR XFINITY
Этап Кентукки
Сессия Гонка 2
Местонахождение Кентукки
Пилоты Остин Синдрик , Ной Грегсон , Гаррисон Бертон
Команды Team Penske
Автор Джим Аттер

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